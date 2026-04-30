iPhoneを利用しているとき、画面に「iPhoneが近すぎる可能性があります」というメッセージが現れたのですね? それは一定時間iPhoneが目から近い距離にあるとき、目の健康を守るために発する警告です。

iOS 17のとき用意された「画面との距離」は、顔認証/Face IDに用いられるカメラシステム「TrueDepthカメラ」を利用したヘルスケア機能の一種です。正確な距離・時間は公開されていませんが、TrueDepthカメラにより測定された画面と目の距離が30センチ未満になるとカウントが始まり、同じ状態が数十秒程度続くと「iPhoneが近すぎる可能性があります」という警告メッセージを発します。

警告メッセージが表示されている間は、アプリなど使用中の画面が見えなくなります。iPhoneを適正な距離に離すと「iPhoneの画面との距離は推奨されている距離になりました」というメッセージが現れ、元の画面に戻ることができます。

この「画面との距離」は、iPhoneの利用状況をレポートする「スクリーンタイム」画面で管理されます。「設定」→「スクリーンタイム」→「画面との距離」の順に画面を開き、「画面との距離」スイッチをオンにすると距離の監視が始まり、オフにすると監視されなくなります。

「画面との距離」で測定される距離はおおむね正確ですが、暗い場所やTrueDepthカメラに対し顔が斜めのときに誤検出されることがあります。外部ディスプレイに出力した映像を見ているときなど、iPhoneの内蔵ディスプレイを凝視していなくても警告を受けることがあります。