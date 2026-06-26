米Adobeは6月25日（現地時間）、AIによる画像・動画の高画質化技術を手掛けるTopaz Labsを買収する正式契約を締結したと発表した。取引は規制当局の承認などを条件に、2026年後半に完了する見通しである。

買収完了後、AdobeはTopaz LabsのAIモデルを、生成AIスタジオ「Adobe Firefly」、法人向けAPI群「Firefly Services」、Photoshop、Lightroom、Premiereなどを含むCreative Cloudアプリに統合する。買収完了後もTopaz Labsの製品は同社Webサイトを通じて単体提供を継続し、Topaz LabsのCEOであるエリック・ヤン氏が引き続き同社チームを率いる。Adobeは既存のTopaz Labs顧客へのサポートと今後の投資を継続するとしている。

Topaz Labsは、既存のビジュアルコンテンツを解析し、品質を高めるAIモデルを開発してきた企業である。同社の技術は、ディテールの鮮明化、ノイズ除去、アップスケーリング、映像の復元、映像の安定化、フレーム補間などに用いられる。Topaz Photo、Topaz Video、Topaz Gigapixel、Astra、Bloomといった製品を展開しており、世界上位50社のうち20社を含む数百万のユーザーに利用されているという。

同社は、映画制作、ドキュメンタリー修復、ソーシャルコンテンツ制作、写真撮影、アーカイブワークフローなど、プロフェッショナルな映像用途を支える独自のAIモデルとツールを開発しており、2025年には映像技術分野でエミー賞を受賞している。顧客にはAsteria Film Co.や、ドキュメンタリーを主に手掛ける映画監督ロバート・ストーン氏らが含まれる。

Adobeは、生成AIによる画像・動画制作が広がる中で、クリエイターが撮影素材とAI生成コンテンツを組み合わせる機会が増えていると説明する。こうした制作ワークフローでは、素材間の画質差を補正し、最終出力の一貫性を高める処理が重要になる。Topaz LabsのAI高画質化技術を取り込むことで、Adobeは生成、編集、補正、仕上げまでを自社のクリエイティブ製品群の中で扱いやすくする狙いである。

Topaz Labsは、ローカル環境で大規模AIモデルを動作させるための独自技術「NeuroStream」も開発している。Adobeは、この技術により、複雑なAIモデルをコンシューマー向けデバイス上で動かしやすくなり、より高速で応答性の高いクリエイティブ体験を提供できるとしている。オンデバイスAIの活用は、処理速度やコスト、クラウド依存の低減といった観点から、画像・動画編集分野でも重要性を増している。