米Adobeは11月10日（米国時間）、「Adobe MAX 2026」で、クリエイティブAIスタジオ「Adobe Firefly」の機能拡充を発表した。「Firefly AIアシスタント」（ベータ版）を強化するとともに、画像・動画の編集機能、新たなデザイン編集環境、制作手順を再利用するワークフロー構築機能などを導入した。

ユーザーの指示を受けて作業を進めるFirefly AIアシスタントは、今年4月のパブリックベータ版の提供開始以降、ポートレート写真の一括レタッチや、商品写真からSNS向けショート動画を作る用途などで使われてきた。今回、中核となる「Adobe Creative Agent」とFireflyの各種編集機能との統合を深め、自然言語の指示に基づいて複数のツールやモデルを組み合わせて作業を進める機能を強化した。

AIアシスタントを利用するシーンでは、モデルセレクターから利用モデルを手動指定できるほか、タスクに応じた「自動選択」にも対応する。「プランモード」も用意された。エージェントが実行計画を提示し、ユーザーが確認・修正・承認してから処理を実行できる。

配色やブランドガイドライン、キャラクターや製品に関する情報などを一度設定し、複数のプロジェクトに適用する機能も追加した。「Fireflyボード」では、対話を通じてムードボードやストーリーボードをリアルタイムに作成・調整できる。

生成・編集機能のワンストップ化

Firefly内でアイデア出しから編集・仕上げまでを一貫して進められるよう、新しいツールや機能を追加した。

画像編集では、「オブジェクトを編集」「テキストを編集」「リライト」「レタッチ」などにより、画像の一部を選択的に編集する機能を強化した。

オブジェクトを編集

リライト

動画制作では、物語に沿ったシーンやショットの構成、簡素化したタイムラインでのクリップの組み立て、キャプションの追加などに対応した。トランジションや、主映像を補うBロール映像の生成も同じワークフローで行える。

ストーリー作成からクリップを生成

「クイックアクション」には、不要なオブジェクトの削除やサムネイル生成といった単一の処理から、商品広告の制作手順を案内するものまで、数十種類のワークフローを用意した。トレンドを取り入れたものや、クリエイターが考案したアクションを、自分のスタイルに合わせて変更することもできる。

「Fireflyデザイン」（ベータ版）は、イラスト、画像編集、アニメーション、3D、印刷用のツールを1つのキャンバスに統合する新しい編集環境である。ブランドのビジュアルやパッケージ、キャンペーン素材などについて、初期のアイデアからクライアントによるレビューまでを1つのファイルで進められる。

利用できる外部AIモデルの選択肢も拡充した。Adobeは最近追加した画像・動画向けモデルとして、Dreamina Seedance 2.5、Kling 4.0、GPT Image 2.6 Sunburst／Flare、Nano Banana 2.1などを挙げている。

ワークフロー構築とプロトタイピング

「Fireflyグラフ」は、個人クリエイターも利用できるパブリックベータ版として公開された。AIモデルとAdobeの制作ツールを組み合わせ、独自の制作手順を繰り返し使えるワークフローとして構築できるツールである。キャンバス上で各処理を表す「ノード」を接続して手順を組み立てる仕組みで、AIアシスタントが作成・最適化を支援する。構築したワークフローの保存・共有にも対応し、キャラクターデザインの検討や、キャンペーン素材全体へのブランドガイドラインの適用など、幅広い用途に活用できる。

また、「Fireflyビルダー」をプライベートベータ版として提供する。自然言語による指示で、Webサイトやアプリ、プレゼンテーションなどのインタラクティブなプロトタイプを作成する機能である。最初のプロトタイプ作成にコードは不要で、キャンバス上の要素を直接編集できる。デザインシステムを適用し、プロジェクト全体の一貫性を保つ。