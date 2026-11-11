iPhoneで撮影した写真は、内蔵ストレージの「ライブラリ」と呼ばれる領域に保存し、写真アプリを使い閲覧/編集することが基本的な活用スタイルとなっています。そして写真は鑑賞するだけでなく記憶の助けにもなるもの、検索機能を使えば備忘録として大いに役立ちます。

そして写真アプリの検索機能に注目すると、「ア)写真に設定されたキャプションや位置情報」と「イ)機械学習による成果」、「ウ)Apple Intelligenceによる検索」の大きく3つに分類できます。そのうちaは撮影時点または手動で追加した情報で決まりますが、イとウはiPhoneの自動処理によるもので、撮影後のユーザが関与しないところで決まります。

イの機械学習による検索は、撮影後に被写体を解析し、蓄積された機械学習の成果を利用します。人間や動物など被写体の区別、海や山など風景の区別を行い、それに位置情報や日付などの要素もくわえた検索用データベース用意することで、言葉による検索を可能にします。iOS 16以降サポートされた「テキスト認識表示」による画像中に描かれている文字の認識も、この検索方法に分類されます。

ウのApple Intelligenceによる検索では、「海の上で釣りをしている人」や「花畑にいる犬」などの自然な言い回しを使えます。このような複数の要素や条件を組み合わせた画像検索は、Apple Intelligenceに対応したiPhoneでなければ利用できません。「プールに飛び込む瞬間の動画」といった動画内の特定シーンの検索も、Apple Intelligence対応モデル限定の機能となっています。

つまり、写真アプリの検索精度はApple Intelligence対応非対応で大きく変わりませんが、Apple Intelligence対応モデルのほうが検索のバリエーションは増えます。バリエーションが増えるぶん、目的の情報にすばやくたどり着けるはずですよ。