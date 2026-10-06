毎月数百円ちょっとだから……と軽い気持ちで契約していくと、みるみるうちに支払総額が膨らんでいくのがサブスクサービス。見合ったメリットを享受できているのならまだしも、契約したことをうっかり忘れていて、使いもしないのに毎月の支払いだけをズルズルと続けてしまう無駄も起こりがちだ。

契約済みのサブスクサービスを登録しておき、一覧できるサブスク管理サービスは多数存在する。毎月の支払額や支払日を参照できるのはもちろん、カテゴリーごとの使い過ぎをチェックしたり、さらに高機能なサービスになると、不要と判断したサブスクサービスを直接解約できる機能を備えていたりと、支払額を抑えるための機能を多数搭載している。

こうしたサブスク管理サービスは、スマホアプリで提供されている場合がほとんどで、PCからの利用に対応したサービスはほんの一握りしかなく、またサブスク管理単体ではなく家計簿サービスや財務管理サービスとセットで提供されている場合も多い。今回は単体で提供されているサブスク管理サービスに絞り、PCのブラウザから利用でき、なおかつ個人ではなく企業が提供しているなど運営母体がはっきりしているサービスを3つ紹介する。

スマホからも参照可能な国産サービス「LUFTサブスク管理」

LUFTサブスク管理

「LUFTサブスク管理」は、今回紹介する中では唯一の日本発のサービス。後述する海外サービスと比べると数は少ないものの、さまざまなサブスクサービスが日本向けの名称および料金で登録されており、選ぶだけでサムネイルも含め自動取得できる。

LUFTサブスク管理

サブスクサービス単体もしくはカテゴリ別の利用状況・支払状況の現状分析、支払履歴の参照などが行える。機能は全体的にシンプルだが、利用は無料で、スマホアプリも提供されているのが強み。

他ユーザーの解約理由が見られる海外サービス「TrackMySubs」

TrackMySubs

「TrackMySubs」は、米国発のサブスク管理サービス。言語は英語だが通貨やタイムゾーンは日本向けに設定できる。

膨大な数のサービスがプリセットされており選ぶだけで登録できるが、サービス名および費用は日本向けに手動修正が必要なほか、無料版では最大10件までの制限がある。サブスクサービス単体もしくはカテゴリ別のレポート機能、支払日を表示するカレンダー機能も備える。

TrackMySubs

サブスクごとの他ユーザの解約理由が閲覧できるので解約の参考になる。スマホはアプリではなくブラウザからの利用になる。

ローカル保存で安全な海外サービス「LemSubs」

LemSubs

「LemSubs」は、クラウドと連携せず、データをローカルに保存することで高い安全性を誇るサブスク管理サービス。言語は英語だが通貨やタイムゾーンは日本向けに設定できる。

プリセットされているサービスの数は数千件と膨大だが、いずれも英語圏向けのためサービス名や費用は手動修正が必要。利用履歴を登録して未使用サービスを探る機能、次回支払いまでの日数表示など、支払額を抑えるための機能を多数備える。14日の試用期間後は月7.99ドル以上の有料契約が必要。ローカル保存のためスマホ連携は不可能。

LemSubs