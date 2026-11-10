カシオ計算機は、時刻表示とグラフィック表示を融合した液晶ディスプレイを搭載する「CASIO CLASSIC」の新モデル「LF-40W」を11月に発売する。

秒やモードと連動するバー型の表示窓を備え、デジタルならではの独創的なウオッチフェイスに仕上げた。価格は各4,400円。

縦長ディスプレイの上部に時刻表示スペースを、下部にLCDグラフィックを構成する3列のバー型表示窓を配置した。上段はモードと連動し、アラーム、時報、操作音、サマータイム設定のON／OFF状態を表示する。

中段と下段は秒と連動し、時間の経過を10秒単位、1秒単位でカウントアップする。同社は、レトロでガジェットライクなテック感が実用性を超えた遊び心を演出するという。

ケースはユニセックスサイズのシンプルな角型で、飽きのこないベーシックカラーを採用した。バンドの素材にはバイオマスプラスチックを使う。再生可能な有機資源由来の物質が原料で、CO 2 の排出抑制など環境負荷の低減に貢献するとのことだ。

ラインナップは「LF-40W-1AJF」「LF-40W-2AJF」「LF-40W-8AJF」の3モデル。

機能面では、異なる4都市を登録して表示を切り替えられるマルチタイムを搭載。ワールドタイム（世界48都市・31タイムゾーン＋UTC）、1／100秒ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本と時報、フルオートカレンダーも備える。

アンバー色のLEDバックライトには残照機能があり、残照時間を1.5秒と3秒から切り替えられる。

主な仕様は以下のとおり。