カシオ計算機は8月3日、アナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS（オシアナス）」の新製品として、クラシックスタイルをテーマにした限定モデル「OCW-S400RL」と「OCW-T2600RL」を発表した。8月7日に発売する。

栃木レザーによるフルベジタブルタンニン鞣しの革をバンドに採用したのが特徴で、価格は順に165,000円、115,500円。生産個数は300本、500本。

OCW-T2600RL／OCW-S400RL キービジュアル

両モデルは、繊細な表情を見せるダイアルと、使い込むことで経年変化を楽しめるレザーバンドを組み合わせた限定ウオッチ。ダイアルにはハーフマット調のグラデーション仕上げを施した。

成形した文字板の上に、シルバー蒸着、カラー塗装、グラデーションパターン印刷を重ねた3層構造で着色。中心から外周に向かって色と光が溶け合う、味わい深い表情を生み出したという。ソーラーチャージに必要な受光量を確保しながら透過率を緻密に制御することで、発色のよい文字板表現を可能にしたとしている。

レザーバンドには、1937年創業の皮革製造専門メーカーである栃木レザーが手掛けた、フルベジタブルタンニン鞣しの革を採用した。同社では、樹皮などの天然素材から抽出したタンニンを使い、ピットを用いた伝統製法によって革を仕上げている。

鞣しには20にもおよぶ製造工程があり、時間と手間をかけることで、しなやかさと高い耐久性を両立したという。使用を重ねるほど革が柔らかく手になじみ、色艶が深まる経年変化を楽しめるとしている。

ラインナップは、上質なスリムスタイルを追求する「OCEANUS Manta」の3針アナログモデル「OCW-S400RL」と、「Classic Line」のソリッドなデザインを採用した「OCW-T2600RL」の2モデル。

このうち「OCW-S400RL」のベゼルリングにはサファイアガラスを採用した。天面にレーザー加工を施してハーフマット調に仕上げることで、表面に霜が降りたような独特の光沢感を表現。柔らかな光を取り込み、ベゼルの色彩を豊かに演出するという。







OCW-S400RL 着用イメージ

機能面では、両モデルともタフソーラーによる安定駆動と、世界6局の標準電波受信による自動時刻修正に対応する。「OCW-S400RL」はBluetoothによるスマートフォンリンクにも対応し、専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携して時刻を修正できる。

このほか、高硬度のサファイアガラスや10気圧防水を備え、伝統的なクラフトマンシップと実用機能を組み合わせたモデルに仕上げたとしている。

パッケージ

「OCW-S400RL」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W41.3×D9.2×H46.5mm

W41.3×D9.2×H46.5mm 質量： 38g

38g ケース・ベゼル材質： チタン／サファイアガラスベゼルリング

チタン／サファイアガラスベゼルリング バンド： 本革バンド

本革バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 両面反射防止コーティングサファイアガラス（デュアルカーブ）

両面反射防止コーティングサファイアガラス（デュアルカーブ） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 160～200mm

160～200mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索 その他機能： 世界6局対応電波受信、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング、日付表示、ネオブライト

「OCW-T2600RL」の主な仕様は以下のとおり。