カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、7人組アーティストグループ「XG」とのコラボレーションモデル第2弾「GM-6900XG-8JR」を11月12日に発表した。11月27日に発売する。価格は39,600円。

XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるアーティストグループ。カシオ計算機は、「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、独自のスタイルを築くXGの姿がG-SHOCKのブランドイメージと相通じるとして、2025年7月からグローバルアンバサダー契約を結んでいる。

GM-6900XG-8JRは、「TIME, INKED ON YOU —あなたに刻まれる時間—」をクリエイティブコンセプトに、XGの想いや世界観を落とし込み、XGとそのファン「ALPHAZ」の絆を表現したモデルだという。ベースには、文字板に並んだ3つの丸型インジケーターが特徴の「6900」シリーズを採用した。

スケルトンバンドにタトゥー風のグラフィックをあしらった

シルバーメタルのベゼルとスケルトンのバンドを組み合わせ、メタル素材にはXGが積み重ねてきた時間や強さを、透明感のあるスケルトン素材には変化を恐れず未来へ進み続けるXGの可能性を込めたとのことだ。バンドには、グループ名「Xtraordinary Genes」の文字を、手首に刻まれたタトゥーを思わせるグラフィックとして大胆にあしらっている。

フロントボタンには「X」マークを配置。ボタンを押すと、ALPHAZのシンボルである「オオカミの遠吠え」をイメージしたシルエットがバックライトで浮かび上がる。裏蓋には、ライブやパフォーマンス前に円陣を組む際のかけ声「HESONOO（へその緒）」に由来する「緒」の文字を刻印し、メンバー同士の強い結びつきを表現したという。

オオカミの遠吠えをイメージしたシルエットが浮かぶバックライト

「HESONOO」に由来する「緒」の文字を刻印した裏蓋

スペシャルパッケージは、メンバー7人を象徴する7匹のオオカミを底面に描いた特別仕様となっている。

コラボモデル専用のスペシャルパッケージ

なお、同社は特設サイトとインタビュー動画を公開している。

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W49.7×D18.6×H53.9mm

W49.7×D18.6×H53.9mm 質量： 107g

107g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、平均月差±15秒