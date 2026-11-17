カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、7人組アーティストグループ「XG」とのコラボレーションモデル第2弾「GM-6900XG-8JR」を11月12日に発表した。11月27日に発売する。価格は39,600円。
XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるアーティストグループ。カシオ計算機は、「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、独自のスタイルを築くXGの姿がG-SHOCKのブランドイメージと相通じるとして、2025年7月からグローバルアンバサダー契約を結んでいる。
GM-6900XG-8JRは、「TIME, INKED ON YOU —あなたに刻まれる時間—」をクリエイティブコンセプトに、XGの想いや世界観を落とし込み、XGとそのファン「ALPHAZ」の絆を表現したモデルだという。ベースには、文字板に並んだ3つの丸型インジケーターが特徴の「6900」シリーズを採用した。
シルバーメタルのベゼルとスケルトンのバンドを組み合わせ、メタル素材にはXGが積み重ねてきた時間や強さを、透明感のあるスケルトン素材には変化を恐れず未来へ進み続けるXGの可能性を込めたとのことだ。バンドには、グループ名「Xtraordinary Genes」の文字を、手首に刻まれたタトゥーを思わせるグラフィックとして大胆にあしらっている。
フロントボタンには「X」マークを配置。ボタンを押すと、ALPHAZのシンボルである「オオカミの遠吠え」をイメージしたシルエットがバックライトで浮かび上がる。裏蓋には、ライブやパフォーマンス前に円陣を組む際のかけ声「HESONOO（へその緒）」に由来する「緒」の文字を刻印し、メンバー同士の強い結びつきを表現したという。
スペシャルパッケージは、メンバー7人を象徴する7匹のオオカミを底面に描いた特別仕様となっている。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W49.7×D18.6×H53.9mm
- 質量：107g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、平均月差±15秒