カシオ計算機は、「CASIO CLASSIC」のデジタル・アナログコンビネーションモデル「AQ-230」「AQ-240」の新製品として、「AQ-230GA-3AMQYJF」と「AQ-240EG-3AJF」を10月に発売する。大手量販店ECサイトでの発売日は10月23日となっており、価格はそれぞれ8,800円、9,900円。

今回の新製品は、ヴィンテージ感のある「AQ-230」とレトロモダンな「AQ-240」をベースに、ゴールドカラーのケース・バンドとグリーンの文字板を組み合わせたモデル。

「AQ-230」は、スクエアフェイスにアナログ時計とデジタル表示を融合させたデザインが特徴。一方の「AQ-240」は、スクエアな文字板と丸みを帯びたケースを組み合わせ、直線と曲線が調和したクラシックなデザインを採用している。

文字板には、光の当たり方によって表情を変えるグリーンの旭光文字板を採用。深みのあるグリーンとゴールドカラーを組み合わせたデザインとしている。

機能面では、両モデルとも日常生活用防水、デュアルタイム、1／100秒ストップウオッチ（60分計）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替を搭載。精度は±30秒で、電池寿命は約3年となる。

「AQ-230GA-3AMQYJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W29.8×D8.1×H38.8mm

W29.8×D8.1×H38.8mm 質量： 47g

47g バンド： フリータイプ、IP処理

フリータイプ、IP処理 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 樹脂ガラス

樹脂ガラス 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： デュアルタイム、1／100秒ストップウオッチ、時刻アラーム、時報、オートカレンダー、12／24時間制表示切替

「AQ-240EG-3AJF」の主な仕様は以下のとおり。