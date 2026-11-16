カシオ計算機は、アナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS（オシアナス）」のプレミアムライン「Manta（マンタ）」の新製品として、ペアウオッチとしても楽しめる「OCW-S7000PW」「OCW-S40PW」を11月13日に発売した。

文字板に天然白蝶貝、ベゼルリングにパールホワイトに着色したサファイアガラスを採用する。価格はOCW-S7000PWが236,500円、OCW-S40PWが198,000円。

OCW-S7000PWはクロノグラフを備え、OCW-S40PWはコンパクトな3針モデル。文字板に使った天然白蝶貝は、見る角度によって表情が変わる。パールホワイトのベゼルリングが白蝶貝の模様や輝きを引き立て、針やロゴにはオシアナスを象徴するブルーを配した。

両モデルとも標準電波受信機能「マルチバンド6」に対応する。OCW-S7000PWはスマートフォンリンク（Bluetooth）機能も備え、専用アプリと連携して時刻を自動修正したり、ワールドタイムを設定したりできる。OCW-S40PWは、マルチバンド6とタフソーラーをコンパクトなサイズに収めた。

両モデルの組み立てと調整は、山形カシオの「Premium Production Line（プレミアム・プロダクション・ライン）」で、認定を受けた熟練のメダリストが行うとのことだ。

主な仕様は以下のとおり。

OCW-S7000PW-7AJF

ケースサイズ： W42.8×D9.5×H47.5mm

W42.8×D9.5×H47.5mm 質量： 83g

83g ケース・ベゼル材質： チタン／サファイアガラス、サファイアガラスベゼルリング

チタン／サファイアガラス、サファイアガラスベゼルリング バンド： メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留

メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 両面反射防止コーティングサファイアガラス（デュアルカーブ）

両面反射防止コーティングサファイアガラス（デュアルカーブ） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 150～195mm

150～195mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書 その他機能： MULTIBAND6電波受信、ワールドタイム世界27都市＋UTC、ホームタイムの都市入替、1秒ストップウオッチ、フルオートカレンダー、日付・曜日表示、針位置自動補正、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、タキメーター、ネオブライト

OCW-S40PW-7AJF