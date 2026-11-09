『ムクドリと人生とレモンパスタ』のイザベル・コイシェ監督のインタビューが公開

『ムクドリと人生とレモンパスタ』（2026年11月13日公開 配給：チャイルド・フィルム）で監督を務めるイザベル・コイシェのオフィシャルインタビューが公開となった。

『ムクドリと人生とレモンパスタ』は、イタリアの作家、ミケーラ・ムルジャが晩年に遺した短編集"Tre ciotole"を原作としたドラマ映画。複雑で変化の激しい世の中で、私たちに与えられているのは、生きていると感じさせてくれる儚い瞬間だけである。別れは終わりではない、それは、静かに受け入れ、もう一度歩き出すための時間なのだ。ミケーラ・ムルジャの死の直前に書かれたその物語には、痛みと優しさが同じ温度で息づいている。

この度、で監督を務めるイザベル・コイシェのオフィシャルインタビューが到着した。原作となったミケーラ・ムルジャの短篇に惹かれた理由については、「人生の最もありふれた脆い瞬間に深い美しさを見出すミケーラの能力」に魅了されたと語る。また、「ミケーラは状況に押しつぶされることを拒む女性たちを書きます。その頑固な回復力――ただ存在し続けて意味を生み出すという無言の革命――は、私が常に探求してきたものです」と、その世界観への深い共感を明かした。脚本化にあたっては、共同脚本を務めたエンリコ・アウデニーノとともに原作の持つ内面世界を映画的表現へと昇華。「私たちはすぐに、テキストでは少ししか触れられていない瞬間を拡張し、ミケーラが言葉でうまく表現していた感情のための視覚的な隠喩を作ることにしました」と述懐する。さらに、K-POPアイドルのジルコとの関係を映画では掘り下げて描いた理由について、「孤独のなかでもつながりを作るマルタ（アルバ・ロルヴァケル）の能力を見せることが、キャラクターの核心にある強さを理解するために不可欠だと感じました」と説明している。主人公マルタについて、監督は「マルタが私を魅了したのは、多くの女性に見てきたことを体現しているからです。矛盾する真実を同時に保ち続ける能力」とコメント。喪失や人生の大きな試練に直面しながらも生への好奇心を失わず、悲しみと希望を抱えながら前へ進むマルタの姿に、監督自身も深い魅力を感じているという。マルタを演じたアルバ・ロルヴァケルについては、「アルバには複雑な内面を決して『演じている』ように見せずに伝える素晴らしい能力があります」と絶賛。「彼女はセットにやってくる際、脚本だけでなく、各シーンが持つ感情的な背景についてもしっかりと研究を重ねてきていたことがはっきりと伝わってきました」と信頼を寄せ、「彼女とまた映画を撮るのが待ちきれません！！！」と賛辞を送った。また、アントニオ役のエリオ・ジェルマーノについては、「彼の佇まいには、脆さと信頼性を同時に感じさせる何かがあり、それはまさに彼の演じるキャラクターに求められていたものでした」と起用理由を明かす。さらに撮影中の忘れられない瞬間として、マルタが3つのボウルを整える場面を挙げ、「彼女が手放そうとしているものすべてと、それでも手元に残そうとしているものすべてが、ふいに見えるようになった」と回想。「映画を作る理由を思い出させてくれました。虚構が真実の一形態になるあの稀な瞬間でした」と振り返った。