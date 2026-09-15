イザベル・コイシェ監督最新作『ムクドリと人生とレモンパスタ』の予告映像が公開

イザベル・コイシェ監督最新作『ムクドリと人生とレモンパスタ』（2026年11月13日公開 配給：チャイルド・フィルム）の予告映像が公開となった。これには、小説家・吉本ばななのコメントも含まれている。

『ムクドリと人生とレモンパスタ』は、イタリアの作家、ミケーラ・ムルジャが晩年に遺した短編集"Tre ciotole"を原作としたドラマ映画。複雑で変化の激しい世の中で、私たちに与えられているのは、生きていると感じさせてくれる儚い瞬間だけである。別れは終わりではない、それは、静かに受け入れ、もう一度歩き出すための時間なのだ。ミケーラ・ムルジャの死の直前に書かれたその物語には、痛みと優しさが同じ温度で息づいている。

本作で監督を務めるイザベル・コイシェは、小さなディティールを重ね合わせ、映画という視覚的言語でそのまなざしを受け継いだ。流れるようなカメラワークと親密なクローズアップは、人生の重大な局面と向き合いながら安らぎを求める女性の姿を、そっとすくい上げる。主演はイタリア映画界を代表する名優アルバ・ロルヴァケル（マルタ役）とエリオ・ジェルマーノ（アントニオ役）。ロルヴァケルの繊細な表情と沈黙の演技、ジェルマーノの内面の葛藤を掘り下げる存在感が、マルタとアントニオの"静かな別れ"に深い陰影を与える。ローマの午後の光、石畳の質感、夜の静けさ。フィルム用ヴィンテージレンズを通して捉えた街の息遣いが、マルタの心の動きと重なり、そっと画面に滲む。エンドロールが終わってもずっと心に残り続ける、まだ誰も知らない、あなたの物語がそこにはある。

この度公開となった予告映像では、小説家・吉本ばななの「彼女の描く人物はいつも心に棲みついてしまう。彼女の撮った映画の数だけ愛しい友人が増えるようだ。」というコメントから始まる。アルバ・ロルヴァケル演じる主人公のマルタは、恋人が去った喪失感と体の不調により、人生そのものから引きこもってしまう。だが、ローマの街を自転車で走り抜け、3つのボウルに食材を盛り付けるという"奇妙な儀式"を続けるうちに、少しずつ自分の人生を取り戻していく。「くだらないことに心をすり減らさないで。あなたの好きに生きてほしい あなた自身の人生を」というコピーが示す通り、人生に立ち止まったとき、静かに寄り添いそっと背中を押してくれるような温度を帯びている。マルタが再び世界とつながり直していく、その繊細な過程をやわらかく伝える仕上がりとなっている。