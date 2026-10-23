イザベル・コイシェ監督最新作『ムクドリと人生とレモンパスタ』の本編映像が公開

イザベル・コイシェ監督最新作『ムクドリと人生とレモンパスタ』（2026年11月13日公開 配給：チャイルド・フィルム）の本編映像が公開となった。また、公式サイトでは、各界著名人から寄せられたオピニオンコメントが掲出されている。

『ムクドリと人生とレモンパスタ』は、イタリアの作家、ミケーラ・ムルジャが晩年に遺した短編集"Tre ciotole"を原作としたドラマ映画。複雑で変化の激しい世の中で、私たちに与えられているのは、生きていると感じさせてくれる儚い瞬間だけである。別れは終わりではない、それは、静かに受け入れ、もう一度歩き出すための時間なのだ。ミケーラ・ムルジャの死の直前に書かれたその物語には、痛みと優しさが同じ温度で息づいている。

本作で監督を務めるイザベル・コイシェは、小さなディティールを重ね合わせ、映画という視覚的言語でそのまなざしを受け継いだ。流れるようなカメラワークと親密なクローズアップは、人生の重大な局面と向き合いながら安らぎを求める女性の姿を、そっとすくい上げる。主演はイタリア映画界を代表する名優アルバ・ロルヴァケル（マルタ役）とエリオ・ジェルマーノ（アントニオ役）。ロルヴァケルの繊細な表情と沈黙の演技、ジェルマーノの内面の葛藤を掘り下げる存在感が、マルタとアントニオの"静かな別れ"に深い陰影を与える。ローマの午後の光、石畳の質感、夜の静けさ。フィルム用ヴィンテージレンズを通して捉えた街の息遣いが、マルタの心の動きと重なり、そっと画面に滲む。エンドロールが終わってもずっと心に残り続ける、まだ誰も知らない、あなたの物語がそこにはある。

この度公開となった本編映像では、ごみ置き場から拾ってきたK-POPスターの等身大パネルの存在を忘れていたマルタが、クローゼットを開けた際に仕舞われていたパネルに驚き、思わず声をあげる場面から始まる。パネルの裏に記された"ジルコ"という名前を検索し、インタビュー動画を眺めながら微笑むマルタは、やがてパネルに向かって「こんにちは、ジルコ。私はマルタ」と語りかけ、そっと会釈する。恋人が去り、がらんとした部屋でひとり過ごしていた彼女にとって、ジルコは静かな話し相手として心を支える存在へと変わっていく。ジルコ（＝推し）との出会いをきっかけに韓国語を学び始め、前向きに生きる希望が芽生えるマルタ。会ったこともない誰かに救われる感覚が、ひとりの部屋にそっと差し込む――そんな予感に満ちた映像となっている。

また、公式サイトでは、本作の予告編でコメントを寄せていた小説家の吉本ばななをはじめとした各界著名人からのオピニオンコメントが掲出されている。