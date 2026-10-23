テキストや画像などを複写(コピー)し、他の領域へ貼り付け(ペースト)することをコピー&ペースト、通称「コピペ」と呼びます。パソコンやスマートフォンの操作における基本テクニックであり、iPhoneでもいろいろな場面で活用されています。

その「コピペ」が、iOS 27で進化しました。コピーの操作にまったく変化はありませんが、何かコピーしたあとにアプリを切り替え、ソフトウェアキーボードの上部を見ると、コピーした内容が表示されるようになりました。そしてその部分をタップすると、カーソル位置にペーストできるようになったのです。

たとえば、写真アプリでメールに添付したい写真を見つけたとします。それをメールにコピー&ペーストするとき、従来はメールアプリに切り替えたあと新規メッセージ画面で適当な位置を長押しし、現れたメニューバー上のペーストを選択するという手順を踏んでいましたが、iOS 27では「メールアプリに切り替えたあと新規メッセージ画面のソフトウェアキーボードに現れるコピー内容をタップ」するだけでOKになりました。

つまり、コピーしたあとにペースト対象のアプリへ切り替えると、あとはタップするだけでペーストできる段取りが整えられるようになったわけです。コピーする際のテキストの範囲指定など、初期動作部分での手間は変わりませんが、ペースト操作は簡略化されました。

ただし、コピー後しばらくしてからアプリを切り替えるなど、クリップボード(コピー内容が一時保管されるメモリ上の領域)に変化が生じたときには、ソフトウェアキーボードにコピー内容は表示されません。コピー内容が画像のとき画像非対応のアプリに切り替えてもペーストは成功しない、といったコピー&ペーストの基本的ルールであるデータ型の一致についても変化はありません。