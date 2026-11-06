米Metaは11月5日（現地時間）、パーソナルAIエージェント「Muse」に、リアルタイムの音声対話と、アバターが会話に合わせて表情や身ぶりを変える機能を追加した。まず米国から提供を開始し、モバイル、Web、Mac向けのMuseアプリで利用できる。同機能は9月に年次イベント「Connect 2026」で予告していたものである。

Museは、利用者の指示に応じて計画を立て、連携するサービスやブラウザーを通じて作業を進めるAIエージェントである。メールの送信や旅行の予約などに対応し、重要な操作の前には利用者に承認を求める。今回の音声対話により、文字入力に加えて、話しながら依頼や相談ができるようになる。

音声対話は、画面右上の電話アイコンから開始する。Metaは、アイデアの整理、旅行計画、面接やプレゼンテーションの練習などを用途に挙げている。会話中もMuseはバックグラウンドで作業を進めるため、散歩中や料理中など、キーボードや画面の操作が難しい場面でも依頼できる。Museの応答中に、利用者が割り込んで話すことにも対応する。

アバターは、Museが話しているときだけでなく、利用者の発話を聞いている間も反応し、会話の調子に合わせた表情や身ぶりを示す。表示方法は、音声のみ、チャット画面とアバターの併用、アバターの全画面表示から選択できる。声は、ニューヨーカー風や海賊風など数百種類から選べ、いつでも変更できる。

基盤技術には「Muse Realtime Avatar」と「Muse Realtime Voice」を用いている。Metaの技術解説によると、Muse Realtime Voiceは、発話内容と話し方の情報を含む音声トークン列を生成する。このトークン列を音声とアバター映像の生成に共通して使うことで、声と口の動き、表情を同期させる。

今後は、MetaのAIグラスや専用端末「Muse Charm」にも音声対話を展開する予定である。今回の発表では、これらの端末への具体的な提供日は示していない。

Museは9月の北米での公開後、利用者を伸ばしている。マーク・ザッカーバーグCEOは10月21日の2026年第3四半期決算説明会で、提供開始から約6週間で、米国とカナダの1000万人超がMuseを設定したと明らかにした。設定した利用者の約25％が毎日使っており、最も多い用途はショッピングだという。

日本では10月23日、北米以外で初めてMuseの提供が始まった。iOS、Android、Webで利用でき、多くの基本機能は無料で、有料のサブスクリプションプランも用意する。ただし、音声対話とアバターの新機能の日本向け提供時期は、今回の発表では案内されていない。