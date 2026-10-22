米Anthropicは10月21日（現地時間）、能動型AIエージェント「Claude Duet」を発表し、研究プレビューの提供を開始した。Claudeがプロアクティブに働き、利用者に必要な対応を知らせ、依頼された業務を進める。まず米国のProおよびMaxプラン加入者を対象に、ウェイトリストへの登録者を順次招待する。

同社はClaude Duetの主な対象として、仕事上の判断や作業を多く抱えるビジネスパーソンや小規模事業者を挙げている。「Claude Opus 5.5」を基盤とし、iOS／Androidの専用アプリと、Web版のclaude.aiから利用できる。

Claude Duetは、利用者からの依頼に応じるだけでなく、接続したアプリの情報から注意を要する事項を見つけ、自ら通知する。毎朝、重要事項をまとめた短い報告を送り、日中もアプリを確認して、対応が必要と判断した場合に利用者に連絡する。確認は数時間おきで、常時リアルタイムに監視する仕組みではない。通知してほしい内容や頻度は利用者が指示できる。

Claude DuetはClaudeアカウントのメモリ、スキル、接続済みアプリを引き継ぐ。やりとりはテキストや音声で行う。専用ブラウザーを備えた仮想マシン上で動作するため、利用者がPCやスマートフォンの電源を切っても作業を継続し、作業完了時や、確認が必要となった際に通知する。研究プレビュー期間中、Claude Duetは通常のClaudeと利用枠を共有し、バックグラウンドでの定期確認も利用枠を消費する。

依頼できる作業は、会議の日程調整のような事務作業から、多数のツールを使ったダッシュボード作成、財務・売上予測、プロトタイピング、Webアプリ開発まで幅広い。外部サービスとの連携には、Claude Marketplaceにある6000以上のコネクターやプラグインを利用できる。同社は、QuickBooksやStripeでの未払い請求書の確認と督促文の下書き、Gustoでの給与支払いの準備・実行、HubSpotの顧客情報や商談履歴を使ったフォローアップメールの作成、Docusignを通じた確認・署名用の契約書送付などを例に挙げている。

メッセージ送信、支払い、文書への署名、削除を実行する前に、内容を示して利用者の承認を待つ。証券取引や金融口座間の資金移動などは、承認を与えても実行されない。

購入時の決済には、Stripeのデジタルウォレット「Link」やShopifyの「Shop Pay」に対応する。Linkでは購入内容と支出について承認を求め、仮想カードで支払うため実際のカード番号は共有されない。1Passwordに保存したログイン情報の利用にも今後対応する予定である。

機密情報の扱いには、専用の分類器と安全性に関するシステム指示を導入した。クレジットカード番号や政府発行の身分証明情報などの共有要求を拒否するよう設計している。健康や個人の財務に関する情報は、利用者が明示的に送信を指示した場合に限って共有を認める。パスワードや認証トークンをAIモデルが直接参照しない仕組みも採用した。

先行するMetaの「Muse」

個人向けAIエージェントの分野では、Metaが9月8日に「Muse」を米国で公開した。9月18日には、米App Storeの無料アプリランキングでChatGPTを上回り、首位を獲得した。Museの登場と好スタートを背景に、予約や購入などの作業を利用者に代わって進める個人向けAIエージェントへの注目が高まっている。

Museはクラウド上の専用仮想マシン「Muse Secure VM」で動作し、MuseアプリやWhatsAppから利用できる。メール送信や購入の前に承認を求める点や、Linkでの決済に対応する点はClaude Duetと共通する。一般消費者向けで公開されたMuseだが、Metaは9月29日、小規模事業者向けのスキルや外部サービスとの連携機能を拡充した。QuickBooksやSlack、Stripeなどにも対応しており、Claude Duetとは専門職や小規模ビジネス事業者の業務を支援するエージェントとしても競合する。