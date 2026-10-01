OpenAI、24時間働くAI担当者「dots」リリースへ。チャットで仕事を頼めばクラウドPCで作業

OpenAIは9月29日、自分専用のAI担当者を作り、チャットで継続的に仕事を任せられる新機能「dots」を発表した。通常のChatGPTと異なり、専用のクラウドPCを使ってユーザーが離れている間も作業を継続でき、ChatGPTのほかSlackやMicrosoft Teamsなどからも同じdotに指示できる。

dotsはGPT-6 Astraを搭載したAIエージェントで、ユーザーはChatGPTのWeb/デスクトップ/モバイル版などから通常のチャットと同じように仕事を依頼できる。たとえばプロジェクトの目的や作業内容を伝えておけば、複数のタスクを並行して進め、必要に応じて進捗や確認事項をユーザーへ通知する。

各dotには専用のクラウドコンピューターとブラウザが割り当てられ、Webサイトの操作やコードの作成、テストなどを実行可能。プラグインを通じて4,000以上のアプリと接続できるほか、ユーザーが許可した場合は自身のPCにも接続し、PC上で作業させられる。作業中のクラウドPCを開き、dotが何をしているのか人間が確認することも可能だ。

人間とのインタフェースはChatGPTだけに限らず、SlackやMicrosoft Teams、テキストメッセージ、音声通話にも対応する。異なるサービスから同じdotへ話しかけても作業内容や文脈は引き継がれるため、PCのChatGPTで依頼した仕事について、外出先からメッセージで追加の指示を出すような使い方もできる。

利用例としてOpenAIでは、Slackに投稿されたバグ報告を検知して調査したり、新しいデザインから動作するアプリを作成したりする用途を紹介。コンテンツ制作では、新しいインタビューの文字起こしから切り抜き候補を抽出し、概要やSNS投稿の下書きを作成するといった使い方も想定している。

また、ユーザーが操作していない間には、接続済みアプリから必要な情報を探す「proactive research」も実行する。この際に利用できるツールは読み取り専用に制限され、メッセージの送信やアプリ内コンテンツの変更、PCやブラウザの操作などは行なえない。アカウントや情報に影響する操作については自動レビューを行ない、内容に応じてユーザーへ承認を求める仕組みも備える。

dotsは対象地域のChatGPT ProおよびBusiness Premiumユーザー向けに順次提供。最初のdotは各プランの料金に含まれ、追加料金なしで利用できる。Enterpriseでは管理者が有効化することでベータ版を利用可能。将来的には複数のdotsを追加したり、処理速度や月間の作業量を増やしたりできる有料オプションも提供する予定としている。