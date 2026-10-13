Meta、新AIモデル「Muse Wonder」発表。長期記憶やPC操作にも対応

Metaは10月12日、新たな大規模AIモデル「Muse Wonder」と「Muse Wonder Full」を発表した。過去の会話を記憶する機能や、長時間にわたって作業を継続する能力を強化したモデルで、コーディングやブラウザ、デスクトップアプリの操作などに対応する。一般ユーザー向けAIエージェント「Muse」にもMuse Wonderを導入する予定。

Muse Wonderシリーズは、すでに公開されている「Muse Spark」を基盤として開発した高性能モデル。法律、金融、医療などの専門分野に加え、ソフトウェア開発や複雑な業務を実行するAIエージェント向けに設計。特徴の1つが「Active Memory」で、過去の会話から重要な情報を保持し、現在の作業に関連する内容を呼び出せる。作業中に問題が発生しても別の方法を試したり、エラーから復旧したりしながら、目標の達成に向けて処理を継続する仕組み「Active Focus」も備えている。

両モデルは最大約100万トークンのコンテキスト長に対応。Metaが公開した評価結果では、コーディングや長時間のエージェント処理などで従来のMuse Sparkを上回り、競合する高性能モデルに匹敵する性能を示したとしている。

Muse Wonderはすでに「Meta Model API」とコーディングAI「Muse Code」で提供を開始した。API料金は入力100万トークンあたり4ドル、出力100万トークンあたり20ドル。上位モデルのMuse Wonder Fullは、Muse Codeの有料プラン「Power Usage」および「Maximum Usage」の契約者向けに提供する。現時点でMuse Wonder FullのAPI提供は行なわれていない。