米Metaは9月8日（現地時間）、個人向けAIエージェント「Muse」を発表した。対話やアイデアの提案に加え、メールの送信や旅行の予約、買い物など、ユーザーの日常作業を代行する。

同社はMuseを「誰もが使える世界初のパーソナルAIエージェント」としている。AIエージェントに関する専門的な知識がなくても、メッセージを送るような感覚で指示でき、専用アプリのほかWhatsApp上でも利用できる。

米国でiOS、Android、Web向けに提供を開始し、今後はAIグラスにも対応を広げる予定である。日常的な用途の多くは無料で利用でき、より多くの作業を行いたいユーザー向けに有料プランを用意する。

MuseはMetaのAIモデル「Muse Spark」を基盤とする。ユーザーが実行したい作業や目的・目標を伝えると、その実現に向けた計画を作成し、自律的に作業を進める。ブラウザーを開いてWebフォームに入力したり、メールの確認・下書き作成・送信、旅行の計画策定からフライトやホテルの予約手続き、条件や料金などの交渉も行えるという。時間のかかる作業はアプリを閉じた後も継続し、状況が変化した際や、メール送信・購入などで承認が必要になった場合にはユーザーに確認を求める。

Museは、会話からユーザーにとって重要な情報を記憶し、明示的な指示がなくても提案を行う。例えば、Instagramに保存した料理動画を買い物リストに変換したり、友人の食事制限を考慮してパーティーの献立を提案したりできるという。

決済にはStripeの「Link」を利用できる。Linkを導入済みの100万社以上の事業者では、保存済みの決済手段をそのまま使用する。それ以外の事業者に対しては、承認された購入に限定した単回使用のバーチャルカードを発行し、実際のカード情報を明かさずに決済する仕組みだ。対象となる購入には、商品の破損・紛失、価格下落、返品などに関する購入者保護も用意される。また、近日中にShop Payによる決済と、既存のログイン情報を利用するための1Password連携を追加する予定である。

専用仮想マシンと監督エージェントで安全性を確保

Museはクラウド上の専用仮想マシン「Muse Secure VM」で動作する。ユーザーごとに環境を分離し、接続したサービスのデータや認証情報を安全に保管する。Metaによると、Muse自身はパスワードや決済情報を直接見ることができない。

同じ仮想マシン上で、Museとはシステムレベルで分離された監督用AIエージェント「Sentinel」が動作する。MuseによるインターネットへのアクセスにはSentinelの承認が必要で、メール送信や購入などの重要な操作ではユーザーの許可を求める。実行済みおよび実行予定の操作を確認できる監査ログも提供する。

ユーザーは接続先ごとにアクセス権限を設定でき、「メールの閲覧のみ許可」「送信を許可」といった選択が可能。権限の変更や接続解除にも対応する。Metaは、Museの会話や仮想マシン内のデータを同社の広告システムと共有しないとしている。また、AIモデルの学習への利用をオプトアウトでき、記憶した特定の情報を忘れるよう指示することも可能である。

さらに2026年末までに、仮想マシン全体を暗号化する「Muse Confidential VM」を導入する計画である。ユーザーのみが保持する鍵で、仮想マシン内のデータやMuseとの会話を含めて暗号化し、Metaもアクセスできない設計を目指すという。