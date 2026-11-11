デジタルノートアプリ「Goodnotes」を展開する英Goodnotes Limitedは10月27日、都内でメディア向けイベント「AI時代、いい仕事は手から生まれる。- Where thinking by hand meets AI -」を開催しました。

Goodnotesはタブレット、スマートフォン、PCで使用できる手書き対応のノートアプリ。自由度の高い描画ツールやテンプレートのカスタマイズ、PDFのハンドリングなどに加え、手書き文字認識や要約といったAI機能で、世界で2,600万人以上のユーザーに利用されています。

今回はこのイベントから、TBSテレビ執行役員で「TBS CROSS DIG with Bloomberg」CCOの竹下隆一郎氏をモデレーターに、経営・人材コンサルタントの清水久美子氏、文筆家・情報キュレーターの佐々木俊尚氏が登壇したパネルディスカッションの模様をお届けします。

（左から）TBSテレビ執行役員／TBS CROSS DIG with Bloomberg CCO 竹下隆一郎氏、経営・人材コンサルタント 清水久美子氏、文筆家・情報キュレーター 佐々木俊尚氏

はじめに「あなたが手で書く理由」として、3名がそれぞれ仕事の中であえて手書きを活用する利点と実際の活用法が紹介されました。

手書きとテキストの往復から、活き活きした言葉を引き出す

竹下氏はYouTube番組「TBS CROSS DIG with Bloomberg」にて毎回さまざまなゲストと時事問題などをテーマにトークを展開しています。長いものでは1時間を超えますが、台本はほんの1〜2枚のシンプルなものだといいます。竹下氏はパソコンで作成した台本をGoodnotesに取り込み、メモを書き加えたものを番組で使用しています。

竹下氏は、ゲストに活き活きと語ってもらうために2つの言葉を引き出すことを心がけているといいます。

「一つは「四角い言葉」、もう一つは「丸い言葉」です。四角い言葉とは統計・数字などで示す説明の言葉、丸い言葉とは本人の感情が乗っている言葉です」（竹下氏）

四角い言葉はGoodnotesに取り込んだドキュメントや、そこに貼り付けたスクラップなどをもとに、間違いのないよう準備して聞き取る。一方、ドキュメントを読んで自分が考えたこと・行間から読み取った気づきなどを手書きで書き込んでおくことで、丸い言葉を引き出す質問ができる、と竹下氏は手書きの意義を強調しました。

スライド作成は手書きでイメージを書いてから始めるのが鉄則

外資系コンサルティング企業で企業変革戦略や人材育成に携わり、現在は本の執筆や講演・研修講師などを務める清水氏。以前からコンサルの人材育成研修では「スライドは一度手書きでイメージを描いてから作成すること」を推奨してきたといいます。

これは清水氏自身が実践してきた方法であり、実際にいきなりPowerPointで作成し始めたグループと、手書きでしっかりイメージを固めてから作成したグループとで作業時間を比較すると、後者の方が半分程度に短縮されるという成果が得られています。

「PowerPointは表現ツールです。考えることと表現することを同時にやろうとすると、生産性は落ちてしまいます。しっかりと考えてから表現することで、品質もスピードも確保できることを何度も実感しています」（清水氏）

現在はAIによってさらにスライド作成の時短が可能になっていますが、いわゆる「AIガチャ」（出力を繰り返してどんどんおかしくなる状態）に陥ることも少なくありません。これは人間側のアウトプットしたいものに対する解像度の低さが原因であり、AIを使う前に「まず思考を形にしておく」ことの重要性がより高まっていると清水氏は指摘しました。

偏在している情報を一つの世界観に集約させていく

佐々木氏は長年のGoodnotesユーザーであり、ゲラ（書籍などの校正刷り）の赤入れはすべて届いたPDFをGoodnotesに読み込み、手書きで書き入れているとのこと。紙媒体の仕事を多数こなしているにもかかわらず、5年ほど前からプリンターのない生活をしているといいます。

また、書籍などの構想段階では、集めた情報を並べて繋いだり、比較したりしながら、抽象的な世界観（マクロ）と現実の具体的な情報（ミクロ）を結びつける作業に手書きが役立っていると、考え方の過程を明かしました。

「頭の中でモヤモヤと考えているものを実際に形にしていくには、ある程度”身体”が関わらなくてはなりせん。そこで必要になってくるのが、実は手書きなんです。白紙の上に集めた情報を並べて、矢印でつないでみたり、距離感を確認したり、考えたことを書き加えたりして埋めていくと、全体の構造が少しずつ浮かび上がっていく。そうやって本の構成ができていくんです」（佐々木氏）

手が止まると「わかっていない」ことに気付く

次に「アイデアが生まれる瞬間、何が起きている？」という質問に対し、清水氏はアイデアの前段階として「納得」と「理解」の違いを意識していると回答しました。

「“納得”は、出された情報をそのまま受け止めること。“理解”は、情報に含まれる要素やそれらのつながりがどのようなものか、自分で分解して関係性を落とし込んで初めて得られるものです」（清水氏）

AIの出力を読んだだけでは、後からそれについて自分の言葉で語ることはできません。しかし、要素や関連性を書き出して自分の中に落とし込んだものなら、手元に何もない状態でも話すことができます。理解とは能動であり、身体性であると清水氏はいいます。

「手が止まれば、自分はわかっていないと気付くことができます。わからない、違う、消してみよう、という身体性を伴う機会、“止まる”ということが大切だと思っています」（清水氏）

佐々木氏は『思考の整理学』（外山滋比古著）で述べられている“人間の触媒としての役割”に触れ、知識や情報を掛け合わせて新しいものを生み出すには身体的な感覚や物の見方が必要だと主張しました。

「例えば知識Aと知識BからCというアイデアへ昇華する場合、AやBはすでに過去の知識としてAIが持っていますが、それを一つ飛び越える感覚はAIにはない。既存の価値観ではすぐに評価されないような、突拍子もない飛躍は生まれないわけです。Cを生み出すには、触媒としての自分というものの存在がすごく重要なのです」（佐々木氏）

AIを自分の「拡張脳」として使うために

AIがすでに身近に深く入り込んでいる現在、人はAIとどう仕事に向き合えばいいのでしょうか。

佐々木氏は、現状はAIを導入しても議事録や資料作成など事務作業の最適化に留まっている企業が多いと指摘し、本来の価値を得るにはビジネスのプロセスそのものを変える視点で活用することが必要であると述べました。

「いかに企業価値を高めるか、個人の思考を深めるか。そういう方向に進まないと、AIを活用する価値が現れてこないと思います。日本人は昔からロボットに親しみを持っていますし、そもそもアニミズムの国ですから、意外に抵抗感を持たずAIとうまくやっていけるのではないかと期待しています」（佐々木氏）

清水氏も同じく、企業研修でAIの活用法を聞くと効率化や検索エンジン代わりなど、既存の仕事が速くなるだけの活用法が多いといいます。創造性のある使い方がわかっていない状態に対して、清水氏が提唱するのは、AIを自分の思考の拡張脳として使うことです。

「AIに対して、一度自分の考え方を渡さなくては一般的な回答しか出てきません。自分はこういうことを考えたい、違う視点はないか、抜け落ちはないかなど、解像度の高い問いを出すことで、出てくる回答の質が全く変わったという声が多いんです」（清水氏）

例えば、人材育成研修で「ありたい姿」を考える場合、ただスライドで資料を作成すると表面的な言葉に終始しがちですが、ホワイトボードを使ってみんなで手書きすると考え方が広がります。その過程にAIを使うことで議論の幅が広がり、最後は人間が結論を出すことで納得感が醸成される。そうしたAIとの共創が大切であると清水氏は強調しました。

佐々木氏は、「AI時代、人間に残ることは何か」と考えた時、最終的には人間としての信頼性と、そこに繋がる身体性が重要な要素になると持論を述べました。料理から登山まで著作が幅広い分野に及ぶのも、身体性という点で根幹は同じものであるといいます。そして、手書きもまた身体につながる手仕事の一つとして、AIにはできない”触媒としての役割”につながる可能性があると述べ、話を締めくくりました。

Goodnotes Limited COO ミン・トラン氏

イベントではこの他、Goodnotes Limited COOのミン・トラン氏が登壇し、Goodnotesの法人向け売上が国別で世界1位となった日本市場における事業の概要や、国のビジネスパーソン1,000名を対象に実施した「AI時代の思考力／創造力」に関する調査の結果が紹介されました。

また、同社の新たなプロダクトとして、オンデバイスで会議の文字起こしと要約を行うAIアシスタント「Goodmeet」が発表されました。現在英語対応のMac版が無料で提供されており、まもなく日本語にも対応する予定となっています。