トニー・ギルロイ監督×ペドロ・パスカル主演『ベヒモス！人生の組曲』が2027年に日本公開決定

トニー・ギルロイ監督×ペドロ・パスカル主演の"Behemoth!（原題）"が邦題『ベヒモス！人生の組曲』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）として、2027年に日本公開することが決定した。この発表にあわせ、予告映像とポスタービジュアル、場面写真が公開となった。また、本作は、第64回ニューヨーク映画祭で2026年10月2日にセンターピースとしてワールドプレミア上映されることが決定している。

『ベヒモス！人生の組曲』は、20年前に故郷ロサンゼルスを捨て、その後アメリカ各地のオーケストラを渡り歩いてきた天才チェリスト、アレックス・セリアンの物語。将来を嘱望されていた彼はなぜ故郷を捨て、20年の時を経て帰還したのか？ 人生の傍に常にあり、時には彼自身を飲み込もうとする音楽への愛と、謎に満ちたその半生が、新たに身を投じた映画音楽の世界で解き明かされようとしている。

監督・脚本を務めるのは、『ボーン・アイデンティティー』シリーズ（2002〜）の脚本家としてブレイク、その後も『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）やドラマ『キャシアン・アンドー』シリーズ（2022〜）などで知られ、監督としても第80回アカデミー賞で主要部門最多ノミネーションを果たした傑作『フィクサー』（2007）を手がけた名匠トニー・ギルロイ。

主人公アレックスを演じるのは、TVシリーズ『ナルコス』（2015〜17）で世界的にブレイク後、『マンダロリアン』シリーズ（2019〜）の孤独な賞金稼ぎディン・ジャリン役でその人気を不動のものとし、『キングスマン：ゴールデン・サークル』（2017）『イコライザー２』（2018）『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）といったアクション映画での活躍から、『マテリアリスト 結婚の条件』（2025）での魅力あふれる大富豪まで、様々な人物像でファンを魅了する現在最も注目を集めるペドロ・パスカル。年末には『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の出演も控える彼の、満を持しての初の単独主演作となる。

共演は、女優としてのみならず、監督作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』（2019）や『ドント・ウォーリー・ダーリン』（2022）で注目されたオリヴィア・ワイルド、主演・監督・脚本作"Sorry, Baby"（2025）でゴールデングローブ賞主演女優賞（ドラマ部門）にノミネートされ、今、最も注目される新鋭エヴァ・ヴィクター、そしてサーチライト作品『これって生きてる？』（2025）の快演も記憶に新しいウィル・アーネットが名を連ねた。

公開となった予告映像では、見事な弓さばきでチェロの演奏を披露する姿をはじめ、様々なパスカルの表情が捉えられている。これまで、多くの作品で魅力的なキャラクターを作り上げてきた彼が、映画音楽の世界を舞台にしたチェリスト・アレックス役でどのような物語を奏でてくれるのか。あわせて公開となったポスタービジュアルに記された「人生の組曲」という副題が意味する、数々の彼の秘められた人生のシーンとは……？