アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』の本編映像が公開

アン・ハサウェイ主演の新作映画『ヴェリティ／真実』（2026年11月6日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の本編映像が公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔2』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

この度、本編映像が公開となった。公開されたのは、ダコタ・ジョンソン演じるローウェンが、ゴーストライターとしてクロフォード家の邸宅へ訪れ、事故によって身体が不自由になったアン・ハサウェイ演じる人気作家・ヴェリティと初めて対面するシーン。人気作家と売れない作家という、交わるはずのなかった2人の運命が交差する印象的な場面が切り取られている。

ヴェリティの息子クルーと挨拶を交わしながら、不安げな表情で邸宅へと足を踏み入れるローウェン。ヴェリティの夫・ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）は早速、ヴェリティの看護師を務めるアナ（イリーナ・ドヴォロヴェンコ）に彼女を紹介する。そこでローウェンが目にしたのは、自力で起き上がることもままならないヴェリティの姿だった。驚きを隠せないローウェンだが、何とか「体調はいかがですか」と声をかけるものの、ヴェリティからの返事はない。看護師の手によって唇のケアから爪の先まで整えられるその姿には、かつて人気作家としてメディアの前で見せていた自信に満ちた華やかな面影はなく、別人のような姿へと変わり果てていた。

ヴェリティとは遠い存在だったローウェンだが、ヴェリティとその夫ジェレミーとの出会いをきっかけに、3人の愛憎と秘密が複雑に絡み合い、やがて人間の欲望や執着が浮かび上がっていく……。

本作は、今回公開された本編映像からは想像もつかない、官能的でシリアスな一面も持っている。アン・ハサウェイとダコタ・ジョンソンが艶やかに魅せる一方、先の読めないスリリングな展開で観るものを翻弄する本作は、映倫（映画倫理機構）によるレーティングで「R15+」区分に指定された。2人が魅せる新たな一面と、刺激的なサスペンスにも、注目いただきたい。