レンズ補正といえば、カメラレンズにより生じる画像の歪みや周縁部の暗さを修正する機能のこと。iPhoneにおいても同様で、撮影した写真に生じる歪みを補正する役割を担っています。

一般的に、画角が広いカメラは歪みが生じやすく、iPhoneの場合は超広角カメラやフロントカメラが該当します。広範囲を一度に撮影できるメリットがある一方、写真の周縁部では被写体が不自然に引き伸ばされたように見えるなどの違和感が生じることがあります。ビルやタワーなど建築物の端が微妙にカーブしている、集合写真の端の人物が太って見えるといった現象は、レンズの構造や特性によるものなのです。

iPhoneのレンズ補正機能は、「設定」→「カメラ」画面の「レンズ補正」スイッチをオンにすると、以降撮影される写真とビデオに適用されます。建物など直線を多く含むものを被写体にする場合、画角いっぱいに人物が写る集合写真を撮影する場合は、「レンズ補正」スイッチをオンにした状態で撮影しましょう。

レンズ補正機能は撮影時点で自動実行されるため、撮影後の後処理として実行することはできません。画像編集アプリなどを利用すれば、歪みを補正することは可能ですが、画像処理の一連の流れの中で実行されるiPhoneのレンズ補正機能と比べると、効果や精度において多少の差が生じます。

なお、レンズ補正機能を有効にしていると、写真の周縁部が切り取られることがあります。レンズ補正をオフにしてまったく同じ構図の写真を撮影したときと比べると、写る範囲がわずかに狭くなるかもしれないことは、理解しておきましょう。