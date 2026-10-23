Razerは、ネコミミを備えた有線ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken Kitty V3」を発表した。国内価格は17,580円。

Razer、配信に反応して光るネコミミヘッドセット「Kraken Kitty V3」を国内でも発売

Kraken Kitty V3は、ネコミミとイヤーカップにRazer Chroma RGBライティングを搭載したヘッドセット。Streamer Companionアプリを利用することで、配信中のアラートやエモート、チャットイベントなどに応じてライティングを変化させられる。

USB Type-Cによる有線接続に対応し、PCやモバイルデバイスで利用可能。USB電源に接続してRGBライティングのみを動作させる「コスプレモード」も備え、PCを使わずにイベント会場などでネコミミを発光させられる。音響面ではRazer TriForce 40mmドライバーを搭載し、7.1サラウンドサウンドに対応。マイクには単一指向性のRazer HyperClearカーディオイドマイクを採用した。

対応プラットフォームはPC、Mac、PlayStation 4/5、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch Lite、Steam Deck。カラーはブラック、ホワイト、Quartzの3色を用意する。