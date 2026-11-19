エレコムは11月18日、Bluetooth接続に対応したWindows向け指紋認証リーダー「CR-FI50BBK」を発表した。11月下旬発売予定で、店頭実勢価格は9,980円。

エレコム、Bluetooth接続の指紋認証リーダー発売。Windows Helloやパスキーに対応

指紋センサーを搭載していないPCでも、Windows Helloによる生体認証を利用できる指紋認証リーダー。指紋情報をリーダー内部で照合するMatch-on-Chip（MoC）方式を採用し、PCには指紋データそのものを送信せず、認証結果のみを暗号化して送信する。他人受入率は0.001%以下、本人拒否率は1.7%以下としている。

Windows 11のWindows Helloに加え、パスワードを使わずにWebサイトなどへログインできるパスキー認証にも対応。Windows Hello Enhanced Sign-in Securityもサポートする。

最大2台のPCを登録できるマルチペアリング機能を備え、指紋は最大10件まで登録可能。USB Type-Cによる充電に対応するほか、本体に磁石を内蔵しており、スチール製のデスクなどに固定できる。木製デスクなどに取り付けるための固定補助プレートも付属する。

対応OSはWindows 11。PC本体に指紋センサーを内蔵している場合や、企業のセキュリティ設定によっては利用できない場合がある。