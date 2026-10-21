PLAUDは10月21日、イヤホン型のウェアラブルAIデバイス「Plaud One」と、カード型AIボイスレコーダー「Plaud Note Pro Flow Edition」を国内発表した。

Plaud Oneは2026年内に数量限定で発売予定。価格は44,000円。10月21日19時から直販サイトで事前登録を受け付けており、登録者には3,520円相当のクレジットを特典として付与する。

Plaud Note Pro Flow Editionは、従来のカード型AIボイスレコーダー「Plaud Note Pro」からマイク機能を強化した実質的な後継製品で、10月29日に発売する。価格は29,700円。

“会話型ウェアラブルAI”をうたうPlaud One

eSIM内蔵、充電ケース単体で通信。声でAIエージェントも起動

Plaud Oneは、無線イヤホンとeSIMを内蔵した充電ケースで構成されるAIデバイス。四角形の小型ケースには4基のMEMSマイクを内蔵し、ケース単体で最大5m範囲の音声を録音できる。

ケース単体で日本を含む80以上の国と地域で無料の4G LTE通信に対応し、スマートフォンが手元にない場面でも、録音データのアップロードやAIエージェントの利用が可能。使用時にキャリアの設定は不要で、別途の通信費用も必要ない。なお、使用キャリアは非公開だ。

ケース側面にある録音ボタンを長押しすると録音を開始し、短押しで重要な箇所を残すハイライト記録ができる。またAIボタンを長押しすると、AIエージェントが起動。例えば「今日の会議をまとめて、チーム向けのフォローアップを作成して」と話しかけると、決定事項と対応事項を整理し、共有用の文書を作成する。AIからの回答はイヤホンからでも、充電ケースに組み込まれたスピーカーからでも確認できる。

エージェント機能の一部は今後のアップデートで対応する予定で、提供状況や時期は地域によって異なるという。一部の機能はクレジットを消費する。

イヤホンはハーフインナーイヤー型で、3基のMEMSマイクとと1基のVPUを搭載し、アクティブノイズキャンセリング（ANC）に対応。装着するとオンライン会議や携帯電話とペアリングした際の通話内容などを記録できる。また、「Hey Plaud」の呼びかけでAIエージェントを起動可能。AIエージェントの起動は今後のアップデートで順次対応される。

内蔵ドライバーは12mm径のダイナミック型で、LDAC、Bluetooth 5.4をサポート。連続録音時間はイヤホンで最大6時間、充電ケースで最大25時間。PLAUD Head of Salesの鈴木直幸氏は「Plaudは記録するツールから、仕事を完遂するAIエージェントへと進化する」と強調した。

PLAUD Head of Salesの鈴木直幸氏

Plaud Oneの特徴

転送から要約まで自動化した「Plaud Note Pro Flow Edition」

Plaud Note Pro Flow Editionは、録音データの転送から文字起こし・要約の生成までを自動化したカード型AIボイスレコーダー。従来モデルのPlaud Note Proからデザインはそのままに、新たにS/N比 68dBというより高精度なマイク「Super Mic」を搭載した。

Plaud Note Pro Flow Edition。見た目は現行のPlaud Note Proと違いはない

アプリで事前に設定することで、Bluetoothでスマートフォンの接近を検知すると、録音データをPlaudアプリへ自動転送するほか、転送後にAIが文字起こしと要約を自動で生成する。自動転送は現時点でiPhoneのみの対応で、位置情報へのアクセス許可が必要になる。

最適集音範囲は従来同等で、音声強化モードの場合最大5m先の音声を録音できる。本体は厚さ2.99mm、重さ30g。カラーはブラックとシルバーで、価格は29,700円。現在販売されているPlaud Note Proは今後終売となり、順次Plaud Note Pro Flow Editionに切り替わるという。

Plaud Note Pro Flow Editionの特徴

Plaud Intelligenceで「仕事を完遂できる」デバイスへ

10月21日に東京で開催された発表会では、AIを活用した「Plaud Intelligence」の新機能も紹介された。現在は記録音声を基にしたタスク表示や、○○へ送ってなどの指示へ対応するのみだが、今後は仕事の「コンテキスト」を理解して作業する機能強化を予定している。

具体的には、録音音声にドキュメントを関連付けて記録したり、過去の会話や仕事情報を整理・参照したり、GoogleカレンダーやSlackなどの外部サービスと連携してタスクを自動実行したり、メモリー機能による利用者ごとの最適化などができるようになるという。

従来のPlaudアプリと、Plaud Intelligenceの違い

Plaud Intelligenceでは、会議の内容をPowerPointやPDFなどの資料にまとめる「アーティファクト」、Googleカレンダー、Slack、Notionなどと連携する「コネクタ」、業務に応じた処理方法をプリセットできる「スキル」、指定した条件で作業を自動で実行する「ルーティン」といった新機能を、今後順次追加していく。

このほか、2026年6月に提供開始した法人向けサービス「Plaud Team」でも、Plaud Intelligenceとの連携を進めていくとした。Plaud Teamでは記録を組織単位で一元管理し、日本リージョンでデータを保管しており、全社規模でPlaudデバイスを導入する企業・団体には、シングルサインオン（SSO）やデータ保持ポリシーの管理などを個別に提供する（一部機能は今後提供予定）。

PLAUDは組織やチームで会話を管理・記録していくことでデータの「属人化」を防ぎ、会社単位で「記録・把握・実行・進化」のサイクルを進められることが便利だと紹介。今後は販売パートナーや代理店を通じ、「手が届かない企業や業界、領域へPlaudを届けていく」とアピールした。