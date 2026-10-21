販売代理店のモダニティは10月20日、米国のオーディオブランド「SAN Sound」の国内取り扱いを開始し、第1弾製品となるUSB Type-C接続の有線ゲーミングイヤホン「SANWEAR-HARDWIRE」を発売した。価格は18,800円で、ブラックとホワイトの2色を用意する。

SANWEAR-HARDWIREはPCやMac、PlayStation 5、Nintendo Switch 2、Steam DeckなどのUSB-Cオーディオ出力に対応するイヤホン。充電やペアリングを必要とせず、メーカー公称5msの低遅延を実現したという。

音響部にはベリリウムを使用した8mmの平面ダイナミック型ドライバーを採用。ケーブル部分にはアンプ、DAC、DSPを統合した独自の「Audio Cortex」を搭載し、音の方向や距離感などの空間情報を再現する「Holographic Audio」をうたう。専用アプリ「Soundscape」ではイコライザーやサウンドモード、タッチ操作、ライティングなどをカスタマイズ可能。設定はAudio Cortex側に保存されるため、接続機器を切り替えても維持できる。アプリはiOSとAndroid向けに提供する。

そのほか適応型ENCマイクを内蔵し、30dBのパッシブ遮音性能を備える。ケーブル長は1.4mで、周波数特性は13Hz～20kHz。なお、製品開発にはBeats by Dr. Dreの創設エンジニアの1人であるDavid “DL” Leong氏や、格闘ゲームプレイヤーのMenaRD氏が参加している。