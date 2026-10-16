ウクライナ侵攻に抗議した元特派員によるドキュメンタリー『さよなら、私のロシア』の予告編が公開

ウクライナ侵攻に抗議し、ロシア国営放送の職を辞したジャンナ・アガラコワが監督したド キュメンタリー映画『さよなら、私のロシア』（11月14日公開 配給：doodler）の予告編が公開となった。

『さよなら、私のロシア』は、ウクライナ侵攻に抗議し、職を辞したロシア国営放送の海外特派員ジャンナ・アガラコワによる故郷喪失の痛みを綴った、私的で詩的なドキュメンタリー。

この度、予告編が公開となった。辞任会見のシーンから始まり、彼女が決断に至った心の変遷を垣間見ることができる。「祖国を守る仕事」と誇らしげだったジャンナが、取材するニュースを上層部から指示され困惑し、思春期の娘アリーチェの「洗脳されている」という言葉にショックを受ける様子が映し出されている。「いつの間に私はプロパガンダに加担していたのか？」祖国への不信、良心の呵責、そして娘への愛。ジャーナリストとして、母として、ひとりの人間としての葛藤と向き合う姿が捉えられている。