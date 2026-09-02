NTTドコモは9月1日、「ドコモポイ活プラン」のdポイント進呈条件や「dカード PLATINUM」のポイント進呈条件を改定すると発表した。さらに、一般の「dカード」（dカード GOLD U、dカード GOLD、dカード PLATINUMを除く）のポイント進呈率や年会費制度も見直す。

「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「eximo ポイ活」「ahamo ポイ活」では、2026年12月利用分から料金プラン利用料金に応じて進呈するdポイントの算定方法を変更する。各種割引後の利用料金から、ポイ活特典の対象決済で進呈されたポイント分を差し引いた金額を基準にポイントを付与する方式となる。ポイント種別や進呈率自体は変更しない。

dカード PLATINUMでは、「ドコモ光」「ドコモでんき Green」「dカード積立」などに関するポイント進呈条件を改定。入会後にショッピング利用額に関係なく最大還元率が適用される期間を、従来の12カ月間から入会月を含めて2カ月後までへ短縮する。ドコモ光やドコモでんき Greenの還元率も引き下げる。なお、ケータイ利用料金やdカード積立の基本進呈率には変更がない。

一般のdカードについては、2027年1月利用分から通常決済時のdポイント進呈率を変更する。これまで100円（税込）ごとに1ポイントだった還元率を、200円（税込）ごとに1ポイントへ引き下げる。

一方で、スマートフォンによるタッチ決済では2027年5月利用分から200円ごとに2ポイントを進呈。対象はカード番号が「4363」「5344」「5365」のいずれかから始まるdカード。d払いをdカード払いに設定した場合も、引き続き200円ごとに2ポイント還元となる。

年会費についても見直しを行う。dカードはこれまで永年無料だったが、2027年1月以降は初年度無料とし、2年目以降は前年度に一度も利用がなかった場合に1,650円の年会費を請求する。実際の請求は2028年2月引き落とし分からとなる。

今回の改定に伴い、dカード PLATINUM契約者や、dカード GOLDとポイ活プラン各種を契約している利用者を対象に、年会費返金の申し込み受付も実施する。2026年12月31日までのエントリーが必要としている。