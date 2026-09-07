ソフトバンクは9月7日、「LINEMO5周年大週穫祭」の一環として実施中の「LINEMO紹介キャンペーン」について、紹介された人向けの特典を拡充すると発表した。従来のPayPayポイント付与に加え、契約事務手数料を無料化する。キャンペーン期間は9月18日まで。

LINEMOが紹介キャンペーンの被紹介者向け特典を拡充

今回のキャンペーンでは、既存のLINEMO利用者から紹介を受けて新たに契約したユーザーに対し、既存特典の「PayPayポイントの進呈」に加えて、契約事務手数料を0円とする。

対象となるのはキャンペーン期間中に紹介を受け、「LINEMO紹介キャンペーン」の専用申込URLからLINEMOの「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に申し込んだユーザー。キャンペーン対象開通（利用開始）期間にLINEMOの利用を開始（開通）し、対象プランの申し込み手続きにおいて契約事務手数料等の当該手続きに関する料金が発生していることが条件となる。

LINEMOは現在、サービス開始5周年を記念した「LINEMO5周年大週穫祭」を展開しており、PayPayポイント還元や各種特典の強化を順次実施している。今回の紹介キャンペーン強化もその施策の一つとなる。