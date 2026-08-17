ソフトバンクは8月17日、オンライン専用ブランド「LINEMO」で実施中の「LINEMO5周年大週穫祭」の8月第3弾として、データ追加購入にかかる金額を3カ月間割引する「3カ月間データ10GB増量キャンペーン（2026年8月開催）」を開始した。キャンペーン対象の申込期間は8月23日まで。

「LINEMO5周年大週穫祭」は、週替わり・月替わりでさまざまな特典を提供する大型キャンペーン。今回の「3カ月間データ10GB増量キャンペーン」は、キャンペーン対象申込期間中に「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」への新規申し込み、もしくはプラン変更を行った利用者を対象に、データ追加購入にかかる金額（1回当たり550円／1GB、1カ月当たり最大10回分まで）を3カ月間割り引くもの。

対象プランの料金は、「LINEMOベストプランV」が30GBで月額2,970円、「LINEMOベストプラン」が3GBで月額990円から10GBで月額2,090円まで。

割引対象期間は、契約形態によって異なる。キャンペーン対象申込期間中に新規契約する場合は開通日が属する月の翌月から3カ月間、既にLINEMOの「スマホプラン」または「ミニプラン」を利用中でプラン変更する場合は、変更後プランの適用開始月から3カ月間が対象となる。適用にはキャンペーン対象開通（利用開始）期間内の開通手続き完了や、割引対象期間中のデータ追加購入といった条件を満たす必要がある。

このほか、「LINEMO5周年大週穫祭」では、他社からの乗り換え（MNP）または新規番号での契約者を対象に、最大12,000円相当のPayPayポイントを付与する「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」も実施中。「LINEMOベストプランV」は乗り換えで12,000円相当・新規番号で6,000円相当、「LINEMOベストプラン」は乗り換えで10,000円相当・新規番号で3,000円相当のPayPayポイントがそれぞれ付与される。