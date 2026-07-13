ソフトバンクは7月13日、オンライン専用ブランド「LINEMO」で実施中の「LINEMO5周年大週穫祭」の7月第2弾として、「PayPay増額キャンペーン（2026年7月2週目開催）」を開始した。キャンペーン対象申込期間は7月13日から19日まで。

LINEMOがPayPay増額キャンペーンを開催

対象となるのは、期間中に「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」へ他社からの乗り換え（MNP）または新しい電話番号で申し込み、申込日の属する月の翌月末までに開通手続きを完了したユーザー。現在実施中のPayPayポイントが特典のキャンペーンによる「通常特典」に加えて、本キャンペーンの「限定特典」が付与される。

限定特典の内容は、適用条件を満たすキャンペーンによって異なる。「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」の条件を満たした場合、限定特典は「LINEMOベストプラン」の契約で4,000円相当、「LINEMOベストプランV」の契約で8,000円相当。「LINEMOベストプランV」に他社から乗り換えた場合は、通常特典の12,000円相当と合わせて最大20,000円相当の還元となる。

一方、「2回線まとめて申し込みでPayPayポイントプレゼントキャンペーン」「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」「契約者向け！追加申込キャンペーン」のいずれかの条件を満たした場合の限定特典は、契約プランを問わず一律4,000円相当となる。

なお、「LINEMO5周年大週穫祭」では週替わり・月替わりでさまざまなキャンペーンを展開している。対象プランの料金は、「LINEMOベストプランV」が30GBで月額2,970円、「LINEMOベストプラン」が3GBで月額990円～10GBで月額2,090円。