グレタ・ガーウィグ監督最新作『ナルニア：魔術師のおい』のティザーポスターと予告編が公開

『バービー』（2023）のグレタ・ガーウィグが監督を務める"Narnia: The Magician's Nephew"が、邦題を『ナルニア：魔術師のおい』とし、2027年2月11日より全国の映画館で公開となる（配給：ソニー・ピクチャーズ）。この度、ティザーポスターと予告編が公開となった。

『ナルニア：魔術師のおい』は、1950年の刊行以来、全世界累計1億部を超えて読み継がれるC・S・ルイスの『ナルニア国物語』シリーズ第6巻『魔術師のおい』を実写映画化した作品。2005年公開の映画『ナルニア国物語／第1章：ライオンと魔女』は、全世界興行収入7億4,500万ドル、日本でも68.6億円のヒットを記録し、"衣装だんすの向こうの世界"は一大ブームを巻き起こした。今作が描くのは、その『ライオンと魔女』よりも、ずっとずっと前──ナルニアという世界の"誕生"についてを描く。

メガホンをとるのは、グレタ・ガーウィグ。『レディ・バード』（2017）で監督賞・脚本賞、『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』（2019）および『バービー』で脚色賞と、アカデミー賞に計4度ノミネートされ、『バービー』では全世界興行収入14億ドル超を稼ぎ出して2023年の世界年間No.1ヒットを記録。アーティスティックでヴィヴィッドな世界観で観客を魅了し続ける、現代ハリウッドを代表する映画監督だ。グレタは原作者C・S・ルイスについての研究も行なっているほど『ナルニア国物語』シリーズのファンであり、本作では自ら脚本も執筆。ナルニアの起源を描く本作について「初めて『魔術師のおい』を読んだのは子供の頃でした。ライオンが歌によってナルニアの世界に命を吹き込むという、ありえないけど最高に素晴らしいアイデアに心を奪われました」と語るなど、並々ならぬ意気込みで挑んでいる。

この大冒険の主人公であり、タイトルにもなっている"魔術師の甥っ子"にあたるディゴリー役とその友人ポリー役に抜擢されたのは、新星デヴィッド・マッケンナとベアトリス・キャンベル。まっさらな輝きを放つふたりの目を通し、観客たちは"ナルニア誕生"の目撃者となる。そして『007』（2006〜21）『ナイブズ・アウト』シリーズ（2019〜）のダニエル・クレイグやアカデミー賞主演女優賞に幾度もノミネートされているキャリー・マリガン、若手注目株エマ・マッキー）、名優キアラン・ハインズ、さらにアカデミー賞受賞および史上最多ノミネートを誇るメリル・ストリープら世界最高峰の演技派が脇を固める。

また、本作の音楽を手掛けるのはレディー・ガガ主演『アリー/スター誕生』（2018）の"Shallow"でアカデミー賞歌曲賞に輝き、『バービー』でもヒット曲を連発したマーク・ロンソン＆アンドリュー・ワイアットのコンビ。壮大なナルニア創世の物語を、彼らが生み出す極上サウンドが彩る。

この度公開されたティザーポスターでは「世界は、ここから始まる」という言葉とともに、魔法の国"ナルニア"の創造主であるアスランのシルエットが壮大に映し出されている。そして、眩い光の中には、羽の生えた馬にまたがる2人の少年少女が。予告編ではこのディゴリーとポリーが、魔法の指輪によって異世界へと冒険に繰り出していく様が描かれている。ラストシーンではアスランの姿が音楽にのせて浮かび上がり、ナルニア誕生の瞬間が象徴的かつダイナミックに描かれるなど、ここから始まる新たな物語に胸が高鳴る。