ソフトバンクは10月13日、「iPhone Duo」の販売価格を発表した。256GBモデルの機種代金は419,760円。「新トクするサポート＋」の特典Bと「買替え応援割」を適用した場合の実質負担額は239,760円となる。

10月16日21時から予約を受け付け、10月23日に発売する。予約はソフトバンクのiPhone取扱店とオンラインショップで受け付けるが、予約開始時刻が営業時間外となる店舗では翌日の開店時刻から受け付ける。

iPhone Duo

25カ月目の特典申し込みで残り24回分の支払いが不要に

ストレージは256GB／512GB／1TB／2TBの4種類。他社からの乗り換え（MNP）、新規契約、番号移行、機種変更で機種代金と特典適用後の実質負担額は共通となる。

以下はソフトバンクショップ（直営店）の価格で、特記のない金額は税込み。実質負担額は48回払いで購入し、25カ月目に特典Bを申し込み、翌月末までに端末の回収・査定を完了するとともに、買替え応援割を適用した場合の金額である。

容量 機種代金 特典適用後の実質負担額 256GB 419,760円 239,760円 512GB 460,080円 261,360円 1TB 540,720円 304,560円 2TB 661,680円 374,160円

販売店によって価格は異なり、契約時の事務手数料なども別途必要となる。回線契約を伴わない端末単体購入の価格は、各店舗で確認する必要がある。

新トクするサポート＋の特典Bは、48回払いで購入した対象機種について、25カ月目以降に特典を申し込み、翌月末までに回収・査定を完了すると、最大24回分の機種代金が支払い不要となる仕組み。申し込みの時期によって、支払い不要となる金額は変わる。

iPhone Duoの特典利用料は22,000円。特典利用時にソフトバンクで対象機種を一括または48回払いで購入するなど、買替え応援割の条件を満たすと、この利用料が免除される。買替え応援割を利用しない場合は、表の実質負担額に22,000円が加わる。買い替え先の端末代金は別途必要となる。

返却端末が査定条件を満たさない場合、状態に応じて最大44,000円（不課税）の故障時負担金が必要となるか、特典を利用できない場合がある。特典申し込み完了時点まであんしん保証パックサービスに加入している場合は、故障時負担金は発生しない。同サービスの月額使用料は最大2,180円で、表の実質負担額には含まない。