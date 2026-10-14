KDDIは、au Online Shopにおける「iPhone Duo」の販売価格を公開した。10月16日21時より予約を受け付け、10月23日に発売する。

iPhone Duoのストレージは256GB／512GB／1TB／2TBの4種類。なお以下の価格は2026年10月14日時点のau Online Shop価格で、店頭で購入する場合は店舗によって支払額が異なる場合がある。

iPhone Duo

MNP・新規・UQ mobileからの番号移行は、返却・買い替えで実質230,300円から

「スマホトクするプログラム＋」を利用し、25カ月目に端末を返却した場合、分割払いの最終回分が支払い不要となる。さらに、特典の申し込みと同時にauで対象機種を購入する「au買替特典」を適用すると、22,000円の特典利用料が同額割り引かれる。

この2つの特典を適用した場合、他社からの乗り換え（MNP）、新規契約、UQ mobileからの番号移行の実質負担額は256GBモデルで230,300円。機種変更では252,300円となる。容量別の機種代金と実質負担額は下表のとおり。

容量 機種代金 MNP・新規・番号移行の実質負担額 機種変更の実質負担額 256GB 419,800円 230,300円 252,300円 512GB 459,800円 255,300円 277,300円 1TB 534,800円 300,300円 322,300円 2TB 649,800円 362,800円 384,800円

表の実質負担額は、25カ月目の返却とau買替特典の適用を前提としたもの。au買替特典を利用しない場合は、別途22,000円の特典利用料がかかる。買い替え先の端末代金は含まない。

スマホトクするプログラム＋は申し込みが必要で、回線契約を伴わない端末単体購入は加入対象外。13カ月以上利用し、25カ月目までに端末を回収することなどが条件となる。故障や破損などの状態によっては、特典利用料とは別に最大22,000円の支払いが必要となる場合や、特典を受けられない場合がある。

機種変更ゴールド割で27,500円相当を還元

10月23日の発売日以降は、「機種変更ゴールド割」も実施する。au Online Shopでは、条件を満たして機種変更した場合、au PAY 残高で27,500円相当を還元する。店頭での機種変更では、機種代金からの割引となる。

対象となるのは、auに登録された直近の購入機種の利用期間が4カ月目以上で、au PAY ゴールドカードの会員資格または所定期間内の申し込み条件を満たす場合。オンライン購入では、注文完了日の翌月末時点で同カードの会員であるか、注文完了日の前月1日から翌月末日までに新規入会またはau PAY カードからの切り替えを申し込む必要がある。

25カ月目の返却、au買替特典、機種変更ゴールド割をすべて適用し、還元額を差し引いた実質負担額は以下のとおり。なおオンライン購入時の27,500円相当は後日還元であり、購入時の機種代金からは差し引かれないので注意されたい。

容量 還元額を差し引いた実質負担額 256GB 224,800円 512GB 249,800円 1TB 294,800円 2TB 357,300円

au PAY ゴールドカードは年会費11,000円が別途必要で、上記金額には含まない。カードと契約回線のau IDが同一であることなども条件となる。オンライン購入では注文完了日の翌月末までに回線切り替えを済ませる必要があり、還元は回線切り替え月を1カ月目として4カ月目下旬以降に行う。還元までにau PAY アプリの取得とサービス利用規約への同意が必要となる。