欲しい商品が売り切れ状態で次の入荷を待つしかないけれど、いつ入荷するかわからない...日に何度も商品のWEBページにアクセスし、在庫確認した経験がある人は多いはず。毎日定時に更新されるWEBページは少数派ですから、手動でアクセスして更新の有無を確認するという、なんともアナクロな作業が必要になります。

そんなときに便利なのが、iOS 27のSafariに追加された「通知を受け取る(Notify Me)」。AI/Apple Intelligenceが人間の代わりにWEBページを巡回し、そのコンテンツを解析、前回から変化があった場合に通知してくれる機能です。

よく似た機能にRSSフィードがありますが、こちらはWEBサイトが用意した専用データを購読する仕組みで成り立ち、RSSを配信しているWEBサイトでしか利用できません。現在のSafariにRSSリーダー機能は搭載されていませんから、別途RSSリーダーアプリを用意するなどの手間もかかります。

使いかたはかんたん。iOS 27のSafariで更新を監視するWEBページにアクセスし、URLバー左端の「三」ボタンをタップ、メニューの「通知を受け取る」を選択します。

現れた画面では、どのような基準で更新したと判断するかをAI/Apple Intelligenceに指示します。記述内容は特に決まりがなく、「入荷したとき」とか「画像が変更されたとき」など、口語調でかまいません。

なお、よく似た機能にGoogle Chromeの価格トラッキング機能(ECサイトで気になる商品の価格情報をプッシュ通知する機能)がありますが、Safariの「通知を受け取る」はECサイト以外にも利用できます。RSSに対応していないブログサイトの更新情報を知りたい、製品のサポートページに新ファームウェアの情報が追加されたら通知してほしい、といった場面でもSafariなら役立ちますよ。