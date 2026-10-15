ASUS JAPANは10月14日、NVIDIA RTX Sparkを搭載したクリエイター向けノートPC「ProArt P16 (H7607)」および「ProArt P14 (H7407)」の国内価格と発売日を発表し、予約受付を開始した。

RTX Spark搭載「ASUS ProArt P16/P14」の国内価格決定。128GBメモリモデルは約120万円から

両製品は、NVIDIA Blackwell RTX GPUとGrace CPUを統合した「RTX Spark N1X」を搭載するノートPC製品。20コアCPUと6,144基のCUDAコアを備えるGPUを組み合わせ、最大1PFLOPSのAI演算性能を実現する。CPUとGPUが最大128GBのユニファイドメモリを共有する構成で、ローカル環境での大規模言語モデルの実行や生成AI、動画編集、3Dレンダリングなどに対応する。

国内価格は、ProArt P16の128GBモデルが124万8,000円、48GBモデルが99万9,800円。ProArt P14は128GBモデルが119万8,000円、48GBモデルが94万9,800円となる。128GBモデルではナノブラックとネオホワイトの2色を用意し、48GBモデルはナノブラックのみとなる。

ナノブラック

ネオホワイト

P16は16型4K有機ELディスプレイを搭載し、最大120Hzの可変リフレッシュレートに対応。厚さ12.9mm、重量約1.77kgの筐体に99Whのバッテリーを内蔵する。一方のP14は14型3K有機ELディスプレイを備え、同じく最大120Hzの可変リフレッシュレートに対応。厚さ13.9mm、重量約1.48kgで、バッテリー容量は90Wh。