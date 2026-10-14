NVIDIAは10月13日(米国時間)、DLSSのフレーム生成を高速化する新たなパフォーマンスモード「Preset C」を発表し、NVIDIA appのベータ版で提供を開始した。GeForce RTX 40/50シリーズやRTX Spark搭載ノートPCにも対応する。

NVIDIA DLSSフレーム生成に最大35%高速なPerformanceモード「Preset C」リリース。画質にわずかなトレードオフ

フレーム生成時に利用できるアルゴリズム、AIモデルに新しく「Preset C」を選択できるようになったという内容。既存のPreset A、Preset BはQualityモードに位置づけられ、Preset CはPerformanceモードに位置付けられているようだ。

DLSSのフレーム生成ではゲームから取得したモーションベクトルや深度情報などを利用するAIモデルや、UIやレイトレーシング効果などの動きを推定するオプティカルフロー用のAIモデルを使用している。今回発表されたPreset Cでは、後者のAIモデルをより高速かつ軽量なアルゴリズムに置き換えることで処理を高速化した。

画質面では若干のトレードオフが生じるものの、GeForce RTX 5060ではフレーム生成処理を最大35%高速化。通常のFrame Generationに加え、Multi Frame GenerationおよびDynamic Multi Frame Generationにも対応する。

NVIDIA appの設定画面

利用するにはNVIDIA appの設定画面からベータ版機能を有効にし、最新版を導入する必要がある。その後「グラフィックス」の「DLSSオーバーライド - モデルプリセット」でカスタム設定を選び、フレーム生成のプリセットを「Preset C」に変更することで適用できる。ゲームごとの設定に加え、対応ゲーム全体への一括適用も可能だ。