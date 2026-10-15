カシオ計算機は、アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、蓄光ダイアルを採用した「PRW-51LD」を10月16日に発売する。価格は61,600円。

「PRO TREK PRW-51LD」キービジュアル

登山やキャンプなどのアウトドアシーンを幅広くカバーする「PRW-51」をベースに、文字板へ光を蓄えて発光する蓄光シートを採用した。蓄光に必要な光の吸収と、ソーラー発電に必要な光の透過を両立しているという。

通常時の文字板

暗所でグリーンに発光する蓄光ダイアル

太陽光やヘッドライトの光を蓄えた大型のアラビックインデックスが、暗所で淡いグリーンの光を放つ。暗順応した目を強い光で刺激することなく、瞬時に時刻を把握できるとしている。文字板と液晶部を照らすフルオートダブルLEDライトも備えており、暗闇の状況や用途に応じて使い分けられる。

LEDライト点灯時の文字板

外装はオールブラックで、ベゼル、ボタン、りゅうずにブラックIP処理を施した。腕の動きを妨げにくいサイズ感とし、しなやかなソフトウレタンバンドと軽量で高強度の樹脂製裏蓋を採用している。ケース、バンド、裏蓋の主要樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用した。

ブラックIP処理を施したベゼルやボタン

「PRW-51LD」の正面

ソフトウレタンバンドと樹脂製裏蓋

「PRO TREK」のロゴを刻印した裏蓋

機能面では、方位、高度／気圧、温度を計測するトリプルセンサーを搭載。世界6局の標準電波を受信する「マルチバンド6」や、光を動力源とする「タフソーラー」のほか、10気圧防水、マイナス10℃までの耐低温仕様を備える。

高度計測機能のイメージ

方位計測表示

高度計測表示

気圧計測表示

温度計測表示

主な仕様は以下のとおり。