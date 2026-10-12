カシオ計算機は10月9日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、マニッシュデザインと小型ケースを採用した「GMA-S160」を発売する。ブラック、ネイビー、ホワイトの3色展開。価格は各20,900円。

ラインアップは、ブラックの「GMA-S160-1BJF」、ネイビーの「GMA-S160-2BJF」、ホワイトの「GMA-S160-7AJF」の3モデル。日常のさまざまなスタイルに合わせやすい、ミニマルで上品なデザインに仕上げたという。

ベゼルとバンドには穏やかな曲線を施し、柔らかさと一体感のあるシルエットとした。マット仕上げのベゼルとバンドに光沢のあるメタリックフェイスを組み合わせ、質感のコントラストで高級感を引き立てる。バックルやバンドループにも光沢のある金属パーツを採用した。

マット仕上げのベゼルと光沢のあるメタリックフェイスを組み合わせたデザイン

パーツ構成を最適化することでモジュールを小型・薄型化し、腕の細い人でも快適に着用できるサイズ感を実現したとしている。コンパクトなケースながら、耐衝撃構造、20気圧防水、スーパーイルミネーターといった機能を備える。

ベゼルとバンドの主な樹脂パーツには、再生可能な有機資源を原料とするバイオマスプラスチックを使用した。

主な仕様は以下の通り（各カラー共通）。