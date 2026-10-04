カシオ計算機は10月2日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、乳がんの早期発見、診断、治療の大切さを呼びかける「ピンクリボン活動」を支援するモデルの第4弾「GMA-S2100PR」を発表した。10月9日に発売する。価格は18,700円。

  • 「GMA-S2100PR」キービジュアル

    「GMA-S2100PR」キービジュアル

「GMA-S2100PR」は、スリムでコンパクトなサイズ感が人気という「GMA-S2100」シリーズをベースにしたモデル。時計全体を柔らかな印象のパステルピンクで統一し、9時位置のインダイアル小針にはピンクリボンのモチーフを配した。日常のスタイリングになじむシンプルな美しさと、メッセージ性を兼ね備えたデザインとしている。

  • GMA-S2100PR

    GMA-S2100PR

ベゼルやバンドなどの主な樹脂パーツには、再生可能な有機資源を原料とする「バイオマスプラスチック」を使用し、環境負荷の低減にも配慮した。

  • パッケージ

    パッケージ

主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W42.9×D11.2×H46.2mm
  • 質量：41g
  • ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
  • バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造、カーボンコアガード構造
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：140～205mm
  • その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避

G-SHOCKは「誰もが自分らしく挑戦できる世界を実現したい」というブランドビジョンを掲げている。同社は、すべての人が健康で自分らしく生きられる社会、病気を理由に夢や挑戦を諦めることがない社会の実現を目指し、ピンクリボン活動に継続して取り組んでいるという。

ピンクリボン活動は、乳がんに関する啓発、予防、検診、治療、患者支援に焦点を当てた活動。毎年10月は世界的に乳がん啓発月間と位置付けられており、この時期にさまざまなイベントやキャンペーンが展開される。