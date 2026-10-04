カシオ計算機は10月2日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、乳がんの早期発見、診断、治療の大切さを呼びかける「ピンクリボン活動」を支援するモデルの第4弾「GMA-S2100PR」を発表した。10月9日に発売する。価格は18,700円。

「GMA-S2100PR」は、スリムでコンパクトなサイズ感が人気という「GMA-S2100」シリーズをベースにしたモデル。時計全体を柔らかな印象のパステルピンクで統一し、9時位置のインダイアル小針にはピンクリボンのモチーフを配した。日常のスタイリングになじむシンプルな美しさと、メッセージ性を兼ね備えたデザインとしている。

ベゼルやバンドなどの主な樹脂パーツには、再生可能な有機資源を原料とする「バイオマスプラスチック」を使用し、環境負荷の低減にも配慮した。

パッケージ

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.9×D11.2×H46.2mm

W42.9×D11.2×H46.2mm 質量： 41g

41g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造、カーボンコアガード構造

耐衝撃構造、カーボンコアガード構造 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 140～205mm

140～205mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避

G-SHOCKは「誰もが自分らしく挑戦できる世界を実現したい」というブランドビジョンを掲げている。同社は、すべての人が健康で自分らしく生きられる社会、病気を理由に夢や挑戦を諦めることがない社会の実現を目指し、ピンクリボン活動に継続して取り組んでいるという。

ピンクリボン活動は、乳がんに関する啓発、予防、検診、治療、患者支援に焦点を当てた活動。毎年10月は世界的に乳がん啓発月間と位置付けられており、この時期にさまざまなイベントやキャンペーンが展開される。