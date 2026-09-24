カシオ計算機は9月24日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」の30周年記念モデル「MRG-B2100HR-1AJR」を発表した。格子状の立体文字板にプラチナ箔をあしらったモデルで、11月13日に世界限定800本で発売する。価格は1,100,000円。

新製品は、八角形ベゼルを備える「MRG-B2100」をベースに採用。金物を使わずに木材を組み合わせる日本の伝統技法「木組」から着想を得た文字板に、箔アーティストの裕人礫翔（ひろと らくしょう）氏が、一つひとつ手作業でプラチナ箔を施した。

文字板には、「砂子」と呼ばれる粉末状のプラチナ箔を散らしている。繊細な輝きと奥行きのある濃淡により、1点ごとに異なる表情を生み出すという。

ベゼルとブレスレットには、礫翔氏の作品の世界観を表現するため、構造色技術によって箔の形状を再現したテクスチャーを採用した。構造色は、蝶の羽や鉱石などに見られる虹色の発色現象。同モデルでは、超短パルスレーザーによるミクロン単位の微細加工を施し、見る角度によって色彩が変化する仕上がりとした。

ベゼルは27のパーツに細分化し、細部まで研磨して組み上げた。ベゼルとブレスレットには高硬度合金「COBARION」「DAT55G」を採用し、金属の美しさとタフネスを兼ね備えた。

不変の輝きを纏った箔押しダイアル

変幻のテクスチャー

1996年に誕生したMR-Gの30周年を記念し、同モデルでは時を超える強さを「悠（はるか）」というテーマで表現した。礫翔氏も同じテーマのもとでオリジナル作品を制作し、作品と時計それぞれの表現で「悠」の世界観を描き出したという。

堅牢美を護る素材と構造

MR-G 30周年を飾る特別仕様

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W44.4×D13.6×H49.5mm

W44.4×D13.6×H49.5mm 質量： 122g

122g ケース・ベゼル材質： チタン／コバリオン

チタン／コバリオン バンド： メタルバンド（チタンムクバンド）、タイトロック機構付き中留

メタルバンド（チタンムクバンド）、タイトロック機構付き中留 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書 その他機能： 電波受信（MULTIBAND6）、LEDライト（スーパーイルミネーター）、残照、フルオートカレンダー、針位置自動補正、パワーセービング、日付・曜日表示、ねじロック式リューズ、DLC処理、ネオブライト