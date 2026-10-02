カシオ計算機は10月1日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の最上位コレクション「MR-G」の新製品として、ねじを使わない多パーツ構造でブルーサファイアクリスタルをベゼル全面に採用した「MRG-D5000」を発表した。12月1日より世界限定20本で販売する。価格は11,000,000円。

MR-Gは「Breaking Ground」というフィロソフィーのもと、既成概念にとらわれないものづくりを続けるコレクション。1996年の誕生以来、微細加工技術と匠の技を生かし、強さと美しさを兼ね備えたモデルを生み出してきたという。

MRG-D5000は、G-SHOCKとして初めてブルーサファイアクリスタルで耐衝撃構造を実現した腕時計。

ケースとベゼルを複数のパーツに分割し、割れの原因となるねじを用いずに組み上げるMR-G独自の「マルチガードストラクチャー」を採用した。衝撃を受けた際にサファイアへ伝わる力を分析し、それに耐えうる構造とすることで、強靭さと美しさを両立したベゼルに仕上げたとしている。

スクリューバックにもブルーサファイアクリスタルを埋め込み、20本の証としてシリアルナンバーを刻印。モジュールには、高照度下での耐久性と充電効率が高いガリウムタフソーラーを搭載する。生産数20本のうち、国内分は1本とのことだ。

あわせて、ブルーサファイアクリスタルをテーマにした2モデルも発売する。MR-G「MRG-B5000SA」は、ケースの上下に各2ctのファセットカットのブルーサファイアクリスタルを配し、ベゼル素材に合金を取り入れ、ケースとベゼルにブルーAIP加工を施したモデル。12月5日に500本限定で発売し、価格は880,000円。

G-SHOCKのフルメタルモデル「GMW-B5000SB」は、ベゼル前面の4カ所にブルーサファイアクリスタルを埋め込んだ。11月7日に発売し、価格は110,000円。