カシオ計算機は9月14日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、タンカラーを採用した新製品2機種を発表した。9月25日に発売する。価格は、MUDMASTER「GWG-B1000-1A3JF」が132,000円、FROGMAN「GWF-D1000BC-1JF」が198,000円。

「MASTER OF G」の新製品。左がMUDMASTER「GWG-B1000-1A3JF」、右がFROGMAN「GWF-D1000BC-1JF」

MASTER OF Gは、極限に挑むプロフェッショナルに向けたシリーズ。今回の2機種は、多くの装備品に用いられるタンカラーを取り入れ、実用性を追求するシリーズの特徴を配色で表現したという。

MUDMASTER「GWG-B1000-1A3JF」は、ダイアルパーツやベゼルの機能表示にタンカラーを採用。複数のパーツで構成する外装には質感の異なるブラックを用い、マットなオリーブグリーンのウレタンバンドを組み合わせた。耐衝撃、防塵・防泥、耐振動構造を備え、トリプルセンサーとスーパーイルミネーターを搭載する。

FROGMAN「GWF-D1000BC-1JF」は、オールブラックを基調にタンカラーを配色した。ベゼルにはDLCコーティング、フロントビスにはブラックIP処理を施している。

FROGMAN「GWF-D1000BC-1JF」

オールブラックを基調にタンカラーを配色した

同モデルのバンドには、メタルと樹脂を組み合わせ、強さと軽さを両立させたというコンポジットバンドを採用。2段階で調節できるエクステンション機構を備え、ウェットスーツの上からでも着用できる。ISO規格200m潜水用防水に対応し、水深・方位・温度の計測機能やスーパーイルミネーターを搭載する。

「GWG-B1000-1A3JF」（MUDMASTER）の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W52.1×D16.2×H58.7mm

W52.1×D16.2×H58.7mm 質量： 114g

114g ケース・ベゼル材質： 樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール

樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐振動構造、防塵・防泥構造（マッドレジスト）、カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐振動構造、防塵・防泥構造（マッドレジスト）、カーボンコアガード構造 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、アプリインフォメーション、タイム＆プレイス、ミッションログ、ロケーションインジケーター、ロケーションメモリー、モードカスタマイズ、自動高度補正、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、アプリインフォメーション、タイム＆プレイス、ミッションログ、ロケーションインジケーター、ロケーションメモリー、モードカスタマイズ、自動高度補正、携帯電話探索 その他機能： 標準電波受信（マルチバンド6）、方位計測、高度計測、気圧計測、温度計測、日の出・日の入時刻表示、ワールドタイム55都市、1／100秒ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、フルオートダブルLEDライト、スーパーイルミネーター、フルオートカレンダー、針位置自動補正、針退避、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、ねじロック式リューズ、ネオブライト

「GWF-D1000BC-1JF」（FROGMAN）の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W53.3×D18×H59.2mm

W53.3×D18×H59.2mm 質量： 181g

181g ケース・ベゼル材質： ステンレススチール／樹脂

ステンレススチール／樹脂 バンド： コンポジットバンド（メタル／バイオマス樹脂）、ダブルロック・スライドアジャスト機構・エクステンション機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留

コンポジットバンド（メタル／バイオマス樹脂）、ダブルロック・スライドアジャスト機構・エクステンション機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留 防水性能： ISO200m潜水用防水

ISO200m潜水用防水 ガラス： 内面反射防止コーティングサファイアガラス

内面反射防止コーティングサファイアガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 150～220mm

150～220mm その他機能： 標準電波受信（マルチバンド6）、水深計測、方位計測、温度計測、ダイビング、ダイビングログデータ、タイムスタンプ、ワールドタイム48都市、ムーンデータ、タイドグラフ、1／100秒ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、LEDバックライト、スーパーイルミネーター、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、スクリューバック