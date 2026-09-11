カシオ計算機は耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、東京を代表するストリートブランドBlackEyePatch（ブラックアイパッチ）とのコラボレーション第3弾モデル「DW-5600BEP-9」を10月9日に発売する。予約受け付けは10月1日から。価格は19,800円。

同モデルは、G-SHOCK初号機「DW-5000C」の系譜を受け継ぐスクエアケースの「DW-5600」がベース。BlackEyePatchのアイデンティティであり、ブランドの根底に流れるHIPHOPカルチャーの世界観をデザインに取り入れたという。

ベゼルとバンドにはゴールド、フェイスにはブラックを採用。色のコントラストを際立たせ、BlackEyePatchの世界観を表現したとしている。

BlackEyePatchのロゴを配したブラックフェイス

ゴールドのベゼルとバンドを採用

美錠側から見たケースとバンド

ゴールドカラーの美錠と半透明の遊環

裏蓋には、コラボレーションの証としてBlackEyePatchのロゴを刻印した。専用のオリジナルパッケージも用意する。

BlackEyePatchのロゴを刻印した裏蓋

「TIME IS MONEY」の文字を配したオリジナルパッケージ

BlackEyePatchのロゴを配したオリジナルパッケージ

「DW-5600BEP-9」と専用のオリジナルパッケージ

時計を収めたオリジナルパッケージ

BlackEyePatchは、2013年からブランドのベースとなるラベル（ステッカー）を制作し、東京を中心とした街中に貼り出す活動を開始。2015年秋冬からアパレルのフルコレクションを展開している。デザイナーは非公表で、写真集の出版やアートショーのキュレーションなども手がけているという。

取扱店舗は、CASIO公式オンラインストア、G-SHOCK STORE、全国のG-SHOCK取扱店、BlackEyePatch公式オンラインストア、BlackEyePatch HARAJUKU、BlackEyePatch OSAKA、BlackEyePatch NAGOYA。