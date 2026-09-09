ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』の特別映像と新場面写真1点が公開

ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（2026年9月25日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ／東宝）の特別映像と新場面写真1点が公開となった。

『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みをともにする姿、「絆」を真正面から描いたドラマ。

主演を務めるのは、『F1／エフワン』（2025）のヒットも記憶に新しいブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを演じる。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。監督は、アメリカ海軍への従軍経験もあり、リアリティあづれる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。

この度、本作より主演のブラッド・ピットと相棒犬による、愛と信頼に満ちた撮影の舞台裏を捉えた【特別映像】が公開となった。映像には、退役軍人ジェームズを演じたピットと、元偵察犬のオーディンを演じたジャーマン・シェパードのウーバーが隣り合って登場。「共演者を紹介したい」と優しく撫でながら紹介する一幕も。さらに、本編の緊迫感とは対照的に、ピットが無邪気に戯れ合う和やかなビハインド・ザ・シーンが次々と差し込まれていく。

作品についてピットは、「我々二人がアラスカ奥地から、マイホームを目指す話だ」とナビゲートしつつ、「お互いを支え合う姿が、本当に美しく描かれている」と、本作が誇る"言葉を超えた絆"のドラマに絶対の自信をのぞかせる。加えて、「撮影進行表の1番は彼だ。この映画のトップスター」と、かたわらにいるオーディン役のウーバーへリスペクトを込めて語る。また、インタビュー中、ふとカメラからそっぽを向いてしまうと「カメラが恥ずかしいのか？」と話しかける場面もあり、過酷な撮影現場であっても、終始リラックスした自然体で撮影が進行していった様子が窺える。

これまで数々の名作に出演し、名だたる名優たちと共演を重ねてきたピット。そんな彼にとっても、本作は犬との共演を通して特別な一作となったようだ。「物語で最も重要な存在だ。驚くほど特別な体験をしたよ」と彼との撮影について万感を込めて語り、最後は「撮影中ずっと良き相棒だった」と熱い言葉で映像を締めくくっている。