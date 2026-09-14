ディースリー・パブリッシャーとバンダイナムコエンターテインメントは9月14日、「アイドルマスター SideM」シリーズ初となる家庭用ゲームをNintendo Switch 2/Nintendo Switch向けに開発していることを発表した。プレイヤーは「プロデューサー」となり、「315プロダクション」に所属する16ユニット49人のアイドルをプロデュースする「アイドルプロデュース&スケジューリングアドベンチャー」で、既存の世界観を引き継ぎながら完全新規のストーリーを展開する。

本作は、アイドルマスター ポータルサイトのSideMブランドページ内で展開中のストーリーと同様の世界観を引き継ぎつつ、本作のための完全新規ストーリーを描く。1年後に控えた大型ライブの成功を目指し、それぞれの目標に向かって活動する49人のアイドルたちの姿を、家庭用ゲームならではのボリュームで描くという。

本作の特徴として、まず「アイドルマスター SideM」シリーズ初の家庭用ゲームであることが挙げられる。これまでモバイル向けなどで展開されてきた同シリーズが、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch向けの家庭用ゲームとして新たに登場する形だ。

また、16ユニット49人のアイドルたちを描く完全新規ストーリーも特徴の一つ。現在展開中のストーリーと同様の世界観を引き継ぎながら、本作のために描かれるのは完全新規のストーリーとなる。1年後に控えた大型ライブを目指し、それぞれが描く目標に向かって忙しい日々を過ごすアイドルたちと、それを支えるプロデューサーとの1年間が描かれる。

さらに、ゲーム開始時にプレイヤーは16ユニットの中から、大型ライブを率いるリーダーユニットを1組選択するシステムを採用。選んだユニットに応じてリーダーユニットを支えるサポートユニットが決まり、ストーリーが始まる。リーダーユニットごとにストーリーや会話内容が異なり、16ユニットそれぞれでアイドルたちとの時間を楽しめるという。

本作では49人全員に新たなライブ衣装が用意され、それを身にまとった描き下ろしビジュアルも順次公開される。今回は16ユニットの中から「DRAMATIC STARS」に所属する天道輝、桜庭薫、柏木翼の3人の描き下ろしビジュアルが先行公開された。残る46人の描き下ろしビジュアルについても、今後順次公開予定としている。

あわせて、本作の特報映像も公開された。正式タイトルや発売時期をはじめとした詳細については、今後順次発表される予定。

商品概要は以下の通り。

タイトル：アイドルマスター SideM 新作家庭用ゲーム（仮）

発売日：未定

対応機種：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

ジャンル：アイドルプロデュース&スケジューリングアドベンチャー

プレイ人数：1人

CERO：審査予定

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