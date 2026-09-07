睡眠ブランド「NELL」を展開するMorghtは9月7日、ポケモンのコイルをモチーフとした寝具やルームウェアなどのオリジナル商品「NELL×COIL COLLECTION」の販売を開始した。あわせて同日から9月13日まで、東急田園都市線渋谷駅構内で大型広告を展開する。

今回の企画は、NELLマットレスの寝心地を支える「ポケットコイル」の魅力をより多くの人に知ってもらうことを目的としたもの。コンセプトには「コイルの数はそりゃ、多いほうがいい。」を掲げ、名前に「コイル」を持つポケモンのコイルを起用した。

同社によると、現在使用しているマットレスを選んだ理由として「素材がポケットコイルだから」と回答した人は7.8％にとどまっており、ポケットコイルの認知向上を図る狙いがある。

渋谷駅構内では、東急田園都市線渋谷ビッグ20と臨時集中貼りを活用した広告を展開。NELLマットレスのポケットコイル数を表現するように、多数のコイルが並ぶビジュアルを掲出する。コンコースや階段などにもコイルが登場し、駅全体をジャックするような演出となっている。

掲出期間は9月7日から13日まで。場所は東急田園都市線渋谷駅構内で、改札内エリアを含むため観覧には入場券が必要となる場合がある。

「NELL×COIL COLLECTION」では、コイルに見守られながら眠るポケモンたちを総柄でデザイン。シーツやまくらカバーには抗菌効果をうたう「ナノファイン加工」を採用し、伸縮性やなめらかな肌触りにもこだわった。

ラインアップは、ボックスシーツが8,500円から、かけ布団カバーが10,000円から、まくら＆まくらカバーセットが23,500円、ルームウェアが12,800円。そのほか複数のセット商品も用意する。

対象商品はモンスターボールをイメージしたオリジナルデザインのパッケージで届ける。箱の裏面には大量のコイルをデザインし、開封時のみ読める特別メッセージも用意した。

販売はNELL公式サイトのほか、ビックカメラ有楽町店でも実施する。ただし、まくら＆まくらカバーセットはビックカメラでの取り扱い対象外となる。

また、商品発売を記念して、NELL公式Xでは「NELL×COILルームウェア上下セット」が抽選で10人に当たるプレゼントキャンペーンも開催。期間は9月13日23時59分までで、公式アカウントをフォローしたうえで対象投稿をリポストすることで応募できる。

なお、今回の企画はポケモン30周年プロジェクトのテーマのひとつ「ねむる」にあわせて実施される。