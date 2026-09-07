株式会社ポケモンは9月4日、日本オリンピック委員会（JOC）が主催する企画展「ポケモンとアスリートのわざ展」の開催を発表した。会期は9月19日から11月23日まで、会場は日本オリンピックミュージアム。入場料は無料。

同企画展は、子どもたちにスポーツの楽しさを伝える「JOCキッズスポーツアンバサダー」活動の一環として実施するもの。会場は東京都新宿区の日本オリンピックミュージアム1階「ウェルカムサロン」で、企画展期間中は1階会場のみ無料で利用できる。

59競技の応援ポケモンを起用し、ポケモンの「わざ」とアスリートの技を比較しながら、スポーツの魅力を学べる体験型展示を展開する。

59競技の応援ポケモン一覧

展示は4つのセクションで構成する。「わざをくらべてみよう」ではポケモンのわざと競技の技を比較し、「わざとポーズ」ではアスリートやポケモンのポーズをまねて撮影できる。「わざとどうぐ」では実際の競技用具を展示し、「わざをやってみよう」では競技体験やシミュレーターを用意する。

また、企画展を巡りながら楽しめるクイズラリーも実施。スポーツを楽しむピカチュウが登場し、クイズに回答するとオリジナルデザインの賞状ステッカーをプレゼントする。冊子や景品はなくなり次第終了となる。

クイズラリーも開催

あわせて、スポーツとポケモンについて学べる特設サイト「ポケモンスポーツパーク」も公開した。サイトでは59競技の応援ポケモンに加え、スキー、スノーボード、スケートの応援ポケモンも紹介している。