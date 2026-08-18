集英社ゲームズは8月18日、2026年9月17日から9月21日まで開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）に出展すると発表した。ブースでは「呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON」と「UN:Me」の2タイトルを中心に据え、それぞれの体験版を試遊できるという。

「呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON」は、「Vampire Survivors」の制作陣であるponcleが手掛けるタイトルで、「呪術廻戦」に登場するキャラクターとなり、数多の呪霊やライバルと争うサバイバーズロワイアルゲーム。今回は世界初となる体験版を出展する。

「UN:Me」は、美しくも不気味な世界を舞台に、少女の中に宿る4つの魂との「対話」を通じて本当の身体の持ち主を探すアドベンチャーゲームで、こちらは日本初となる体験版を用意するとしている。

会場では、条件をクリアした来場者にオリジナルノベルティを配布するという。

「東京ゲームショウ2026」は、幕張メッセ（展示ホール1〜11、国際会議場）およびTKP東京ベイ幕張ホールを会場に、9月17日から9月21日まで開催される。このうち9月17日から9月18日はビジネスデイで各日10:00〜17:00、9月19日以降が一般公開日となり、9月19日と9月20日は各日9:30〜17:00、9月21日は9:30〜16:00に設定されている。